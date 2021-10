Hermann Hesses Jugendliebe Julie Hellmann stand im Mittelpunkt der ersten Veranstaltung der diesjährigen Hesse-Tage im vollbesetzten Bürgerhaus Gaienhofen. Der faktenreiche Vortrag von Gunilla Eschenbach vom Deutschen Literaturarchiv Marbach wechselte mit Lesungen aus Briefen und literarischen Texten von Sprecher und Schauspieler Matthias Schuppli aus Basel. Fotografien und Originaltexte ergänzten den Abend.

Eine Undatierte Aufnahme des deutschen Schriftstellers Hermann Hesse (1877-1962). | Bild: dpa

Nachdem Hermann Hesse 1899 seine Lehrzeit in der Tübinger Buchhandlung beendet hatte und bevor er nach Basel umzog, traf er sich im August mit Studienfreunden des „petit cénacle“ in der Kleinstadt Kirchheim unter Teck. Sie logierten im Gasthof Krone, wo er sich heftig in die schöne Nichte des Wirts, Julie Hellmann, die als Aushilfskellnerin arbeitete, verliebte. Doch erst aus der Ferne warb er in Briefen um Julie, gestand seinem „Lulu Mädele“ seine Liebe. Sie antwortet knapp, sachlich und oft etwas spöttisch, beschwert sich über Briefporto, das sie nachzahlen musste. In „Lulu“ verarbeitete Hesse seine Erinnerung literarisch, die sein Verleger jedoch nicht drucken wollte und die zuerst in einer Schweizer Zeitschrift erschienen. Erst 1907 fand die Erzählung Eingang in „Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher. Herausgegeben von H. Hesse.“

Ein gewichtiger Dachbodenfund

Obwohl die Frühfassung dieses Textes von 1899 lange verschollen war, konnte das Literaturarchiv das Manuskript 2018 erwerben. Der Vortragende Matthias Schuppli hat hierzu ganz persönliche Erinnerungen: Als das Haus seiner Urgroßeltern in Riehen bei Basel verkauft werden sollte, fand die Familie in einer Kiste auf dem Dachboden einen Briefwechsel der Urgroßmutter mit Hermann Hesse. Hier befand sich auch das handschriftliche Lulu-Manuskript, das Hesse ihr als Dank für vergessene und nachgesandte Handschuhe schickte.

An die Wand projizierte Bilder und Originaltexte ergänzten den Abend. | Bild: Veronika Pantel

Mit markanter und modulationsreicher Stimme las Matthias Schuppli aus der Lulu-Erzählung, die Hesse E.T.A. Hoffmann widmete. Auch aus dem Briefwechsel Hesses mit Julie Hermann lasen die Vortragenden, ebenso aus Briefen von Studienfreund Otto Erich Faber, der ebenfalls von Julie Hellmann schwärmte. Diese ging im März 1900 als Kindermädchen nach Erlangen, arbeitete später als Hausdame und Sekretärin.

Der Literat Hermann Hesse, geboren 1877, erhielt 1946 der Nobelpreis für Literatur. Im eigenen Land zählte der Prophet in dieser Zeit wenig. Kein Wunder: Hatte er doch mit seiner entschieden antinationalistischen Haltung im Dritten Reich keine mediale Rückendeckung zu erwarten. Das änderte sich umso mehr in den 60er-Jahren. Für die Hippie-Bewegung stieg Hesse zur Ikone auf.

Ein freundschaftlicher Briefverkehr zwischen ihr und Hesse blieb bis ins hohe Alter bestehen, eine Liebesbeziehung ist nicht entstanden. Ob Hesses „Lulu“ ein romantischer und märchenhafter Gegenentwurf zu Frank Wedekinds gesellschaftskritischem Drama war? Matthias Schuppli hält das durchaus für möglich. In den 1950er Jahren schrieb auch Julie Hellmann, die 1972 starb, ihre Erinnerungen an die Kirchheimer Zeit auf und machte sich Hesses Geschichte zu eigen. 1959 wurden die Freundschaftsbriefe dem Literaturarchiv übergeben.