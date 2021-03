von Georg Lange

Die Uferanlage am Hafen in Horn wird neugestaltet. Dafür nimmt die Gemeinde Gaienhofen mehr als 230.000 Euro in die Hand. In einer Eilentscheidung hatte Bürgermeister Uwe Eisch noch vor der Zusammenkunft des Rates den Auftrag für die Bauarbeiten vergeben, an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot. Dieses hat ein Volumen in Höhe von rund 197.000 Euro.

Die Eilentscheidung wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekanntgegeben. Die Öffnung der Ausschreibungsergebnisse fand am Vortag der vorletzten Sitzung statt und konnte terminlich nicht in deren Sitzung untergebracht werden, da die Ergebnisse überprüft werden mussten, erläuterte Eisch seine Entscheidung, die dem Rat bereits bekannt war. Die Mehrkosten in Höhe von 25.000 Euro bezüglich der in Auftrag gegebenen Kostenberechnung erläuterte Planer Julian Frantzen.

In näherer Umgebung der Uferanlage wurden nordöstlich in einem maroden Straßenabschnitt der Hornstaaderstraße Leitungen für die Breitband- und Gasversorgung verlegt. Das Teilstück der durch die Sanierung nochmals in Mitleidenschaft gezogenen Straße wurde als zusätzliche Leistung in die Ausschreibung für die Neugestaltung der Horner Uferanlage aufgenommen, erläuterte Planer Frantzen.

Zudem war ein Teil der Fahrradstraße betroffen, die zusätzlich in die Baumaßnahme eingeflossen sei. Bei dem im Oktober vorgestellten Entwurf wünschte der Gemeinderat zusätzliche Stellplätze für Fahrräder auf dem Ufergelände, die mit in den Entwurf kamen.

Neue Gasheizung im Rathaus soll nun warten

Die Uferanlage soll am 30. April zu Saisonbeginn fertig sein. Trotz zweiwöchiger Sanierung des Teilstücks in der Hornstaaderstraße liege die Neugestaltung im Zeitplan, so Frantzen. Im Haushalt war die Ufergestaltung mit 202.000 Euro veranschlagt worden.

Einschließlich Honorare erhöhten sich die Kosten jedoch um 28.000 Euro. Bürgermeister Eisch schlug vor, die Mehrkosten durch eine Verschiebung einer im Rathaus geplanten neuen Gasheizungsinstallation abzudecken.