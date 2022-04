von Holle Rauser

Über 300 Sportler starten am 30. April und 1. Mai 2022 bei der Bahneröffnung der Leichtathleten, die vom Bezirk Hegau-Bodensee veranstaltet wird.

Der Gastgeber, der Turnverein Engen, hatte bereits am Donnerstag alle Hände voll zu tun, um das Stadion in der Jahnstraße für den Start in die Saison vorzubereiten: Sand schippen und Rechen bei der Weitsprunganlage, Unkraut zupfen beim Kugelstoßfeld oder den Vereinsimbiss im Container putzen – die Vereinsmitglieder konnten jede helfende Hand gebrauchen, während sich schon einzelne Abteilungen mit jungen Sportlern auf der Tartanbahn warmliefen.

Bereit für eine erfolgreiche Bahneröffnung: Ulrike Henkel, Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Leichtathletik, und TV-Vorsitzende Marita Kamenzin (von links) bei der Vorbereitung der Kugelstoßanlage. | Bild: Holle Rauser

„Bei den Leichtathleten lief eigentlich alles fast normal“, fasst die TV-Vorsitzende Marita Kamenzin die Pandemie-Jahre zusammen. Auch 2020 und 2021 fand die Bahneröffnung – allerdings ohne Zuschauer und mit ausgeklügeltem Hygienekonzept – statt.

Grundsätzlich habe der Verein die Zeit gut überstanden und sogar Mitglieder hinzugewonnen. „Das erstaunt mich nicht“, sagt die Vorsitzende. „Wir waren weiterhin aktiv und präsent, unter anderem mit 14 Online-Angeboten“.

Interesse an Leichtathletik ist groß

Bei der Abteilung Leichtathletik ist die Nachfrage besonders groß. Das bestätigt Ulrike Henkel. Gerade bei den jüngeren Gruppen gebe es sogar Wartelisten, so die Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Leichtathletik. „Allerdings ist dort auch die Fluktuation höher“, so Henkel.

Die Veranstaltung am Samstag, 30. April und Sonntag, 1. Mai 2022, sei symbolisch zu verstehen. „Die Bahneröffnung markiert den offiziellen Beginn der Saison. Davor werden die Wettkämpfe in der Halle ausgetragen“, erklärt die Sportlerin. In Engen wird im Winter Krafttraining in der Halle gemacht, aber auch auf der Bahn gelaufen.

Top-Talente in Engen

Die Gruppen bei der Leichtathletik-Abteilung umfassen die U8 bis U14 und von der U16 aufwärts bis zu den Aktiven, trainiert wird je nach Altersklasse ein- bis viermal pro Woche. Engen ist ein F-Kaderstützpunkt: 20 Talente aus dem Bezirk treffen sich regelmäßig zum Training. Top-Talente wie die Aktiven Lucia Herzig und Thomas Kamenzin und die jüngeren Athleten aus den anderen Altersklassen zeigen jährlich Spitzenleistungen.

So sicher auch beim Heimspiel in Engen. „Die Sportler sind top vorbereitet“, freut sich Ulrike Henkel. „Die Mitglieder der U16 bis aufwärts waren gerade im Training in Tenero am Lago Maggiore über Ostern“, berichtet sie. Auf dem Programm am Sportwochenende stehen die üblichen Disziplinen: Speer- und Ballwurf, Kugelstoßen, Weit- und Stabhochsprung sowie verschiedene Läufe.

Weitere Termine im Jubiläumsjahr Mitte Mai findet das Stabhochsprung-Meeting statt. Hier werden Athleten aus Leinfelden-Echterdingen und Leverkusen erwartet, unter anderem Katharina Bauer.



Anfang Juni ist das Handball-Jugend-Pfingst-Turnier geplant. Der Festakt zum 175-jährigen Jubiläum des Turnvereins findet am 24. Juni statt, gefolgt von einer Party in der Stadthalle am 25. Juni. Zeitgleich läuft im Juni eine Ausstellung über die Geschichte des Vereins in der Sparkasse Engen. Weitere Veranstaltungen folgen im Herbst.

Der Eintritt zur Bahneröffnung ist frei, am Imbisswagen gibt es Bratwurst und Crepes. Los geht es am Samstag, 30. April, um 10 Uhr mit Weitsprung, Hürdenlauf und Speerwurf. Gegen 16 Uhr setzt der 800-Meter-Lauf den Schlusspunkt. Die jüngeren Sportler starten am Sonntag mit Weitwurf und 75-Meter-Lauf.