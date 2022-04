von Helene Kerle singen.redaktion@suedkurier.de

„Wir würden auch gerne mehr Arbeiten bewerten, da wären wir belastbar“, gab der Engener Bürgermeister Johannes Moser mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Denn an der neunten Auflage des Schüler-Wirtschaftspreises haben lediglich sieben Schüler teilgenommen und insgesamt sechs Firmenportraits eingereicht. Bei der vorherigen Runde 2019 waren es 36 Wettbewerber gewesen. So erhielten in diesem Jahr alle Teilnehmer bei einer feierlichen Preisübergabe in der Engener Stadthalle Urkunde und Preisgeld.

Man werde über alternative Konzepte nachdenken, gab Bürgermeister Moser als Reaktion auf die geringe Beteiligung an. Umso mehr wollten er und seine Bürgermeister-Kollegen Holger Mayer aus Hilzingen, Manfred Ossola aus Aach und Patrick Stärk aus Mühlhausen-Ehingen das Engagement der jungen Menschen mit einer kleinen Feier würdigen.

Teilnehmer erstellen ein Unternehmensportrait

Der Schüler-Wirtschaftspreis ist eine Initiative des regionalen Wirtschaftsfördervereins Hegau, zu dessen Mitgliedern regionale Unternehmen wie auch die Kommunen Engen, Aach, Mühlhausen-Ehingen und Hilzingen gehören. Mitmachen konnten hiesige Schüler ab Klasse acht.

Ziel des Wettbewerbs ist es, bei Schülern Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen zu wecken und ihnen erste Kontakte mit Firmen möglich zu machen. Die Teilnehmer erstellen für den Wettbewerb ein Portrait einer Firma ihrer Wahl. Das heißt, sie gehen auf Unternehmen zu und fragen, ob sich diese zur Verfügung stellen würden. Im Gegenzug lernen die Unternehmen potentielle Fachkräfte von morgen kennen.

„Fast alle Arbeiten nahezu perfekt“

Die sechs eingereichten Firmenportraits wurden von einer Jury aus Politik und Wirtschaft nach den Gesichtspunkten Inhalt, Gestaltung, Orthographie und Einhaltung der Vorgaben bewertet. „Fast alle Arbeiten waren nahezu perfekt“, so das Urteil von Jury-Mitglied Johannes Moser. Der Schüler-Wirtschaftspreis ist mit insgesamt 2000 Euro dotiert, die in Abstufungen an die Gewinner gehen.

Bei sechs eingereichten Arbeiten waren tatsächlich alle Teilnehmer automatisch Sieger. Den ersten Platz machte das Doppel aus Lars Maier aus Engen und Léonard Müller aus Mauenheim. Die beiden Neuntklässler vom Gymnasium Engen haben sich die Firma Allsafe, ein Engener Unternehmen für Ladungssicherung, genauer angeschaut. „Wir haben bei Allsafe eine einstündige Präsentation bekommen“, berichtet Lars Maier.

Er und sein Mitstreiter waren insbesondere von den innovativen Arbeitszeitmodellen der Firma beeindruckt und von der Zeit, die man sich vor Ort für sie genommen hat. Ihr Lehrer Dominik Hofferer habe sie und auch die anderen Teilnehmer vom Gymnasium zur Teilnahme am Wettbewerb ermuntert. „Wir dachten, im Winter haben wir Zeit dafür und wir wollten etwas ausprobieren“, schildert Léonard Müller.

Die Sieger Diese Jugendlichen überzeugten die Jury mit ihren Unternehmensportraits: 1. Lars Maier und Léonard Müller, Klasse neun am Gymnasium Engen,

Portrait: Allsafe GmbH, Engen

Klasse neun am Gymnasium Engen, Portrait: Allsafe GmbH, Engen 2. Luisa Kohlbecher, Klasse zehn

am Gymnasium Engen, Portrait: Hotel Barbarossa, Konstanz

am Gymnasium Engen, Portrait: Hotel Barbarossa, Konstanz 3. Leon Bader, Klasse neun an der Anne-Frank-Realschule, Portrait: Leonhard Schellhammer Gala-Bau, Mühlhausen-Ehingen

4. Tobias Koch, Klasse neun am Gymnasium Engen, Portrait: MDS

Raumsysteme, Engen

Raumsysteme, Engen 5. Julius Zhang, Klasse neun am Gymnasium Engen, Portrait: risa GmbH, Engen

, Klasse neun am Gymnasium Engen, Portrait: risa GmbH, Engen 6. Philipp Zhang, Klasse neun am Gymnasium Engen, Portrait: Autohaus Rolf Moser GmbH, Engen (ker)