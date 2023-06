Ein 16-jähriges Mädchen wurde laut Polizei am Mittwoch gegen 16 Uhr auf dem Gehweg an der Distelstraße in Engen attackiert. Ein Unbekannter soll sie geschlagen und getreten haben. Erst als eine derzeit noch unbekannte Passantin dazwischen ging, habe der Mann von dem jugendlichen Mädchen abgelassen. Nach dem Angriff wurden laut Polizei mehrere Hämatome am Oberkörper des Opfers festgestellt.

Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen den bislang Unbekannten. Er dürfte etwa 40 Jahre alt sein. Nun werden Zeugen gesucht. „Insbesondere die Passantin, die dankenswerter Weise am Mittwochnachmittag eingeschritten und dazwischen gegangen ist, wird gebeten, sich zu melden“, schreibt Polizeisprecher Dieter Popp in der Pressemitteilung. Hinweise an den Polizeiposten Engen, Telefon 07733 94090.