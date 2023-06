Es hat laut Polizei ganz harmlos an einer Fußgängerampel begonnen, doch jetzt ermittelt das Kriminalkommissariat wegen eines Raubüberfalls in Engen. Denn am Montag gegen 13.50 Uhr wurde ein 18-Jähriger erst von einem Unbekannten an der Ampel an der Hegaustraße beim sogenannten Fuchsloch angesprochen und dann überfallen, als sie gleichzeitig die Straße überquerten. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte habe dem 18-Jährigen ein Bein gestellt und ihm dabei eine Goldkette mit mehreren Anhängern vom Hals gerissen, bevor er die Flucht ergriff.

18-Jähriger holt sich seine Kette zurück

Doch der 18-Jährige habe den Räuber verfolgt und stellen können. Ebenso lautstark wie erfolgreich habe er seinen Schmuck zurückgefordert. „Der Unbekannte gab die Kette und mehrere Anhänger heraus, wobei er dem jungen Mann einen Anhänger entgegen spuckte“, erklärt Polizeisprecherin Katrin Rosenthal. Der 18-Jährige sei zurück zum Ort des Überfalls gegangen, um nach einem fehlenden Anhänger zu suchen, und habe die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, sei der Unbekannte bereits durch die Fuchsloch-Unterführung entkommen.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Die könnten laut Polizeisprecherin Rosenthal bereits an der Ampel dabei gewesen sein, als das 18-jährige spätere Opfer von dem Unbekannten angesprochen wurde. „Worüber sie gesprochen haben, wissen wir noch nicht“, erklärt die Polizeisprecherin gegenüber dem SÜDKURIER. Der Unbekannte habe dunkles Haar, eine kurze, helle Hose sowie ein dunkles T-Shirt und Sneakers getragen. Zudem habe der eher dunkelhäutige Tatverdächtige eine Sonnenbrille auf den Kopf geschoben. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Konstanz, Telefon 07531 9950.