Am Ostfuß des Hohenhewen spukt es seit Langem. Man munkelt, es sei der Hohenhewenteufel, der dort umhergeht. Lange hat er sich niemandem gezeigt, doch vor etwa fünf Jahren war damit Schluss. Da hielt es der Teufel am Fuß des Hegauberges nicht mehr aus und trat zur Fasnacht erstmals in Erscheinung.

So zumindest leitet der Verein der Hegauteufel seine Entstehung ab. Seit dem Jahr 2019 sind die Hegauteufel ein eingetragener Verein. Kurze Zeit später traten sie zudem der Europäischen Narrenvereinigung Baden-Württemberg (ENV-BW) bei. „Wir sind außerdem eine freie Narrengruppe der Narrenzunft Engen“, erläutert Hubert Kessler, Vorsitzender der Hohenhewenteufel Hegau. Deshalb bereichert seit der letzten Fasnachtseröffnung auch eine Figur des Hohenhewenteufels den Engener Narrenkeller.

Ihre Masken sind zum Fürchten

Dunkel gekleidet mit einer fellbesetzten Teufelsmaske aus Holz kommen die Hohenhewenteufel daher. Wüsste man nicht, dass nur begeisterte Narren unter den Masken stecken, könnten einen die gehörnten Teufel wirklich das Fürchten lehren.

Dabei handelt es sich bei ihnen um einen kleinen Familienverein mit 38 Mitgliedern aus dem ganzen Hegau, die den festen Willen haben, die Narrenlandschaft noch vielfältiger zu machen. Für ihren Narrensamen haben sich die Teufel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Jungnarren haben eine halbe Holzmaske, die ihnen eine gute Sicht bei Umzügen, vor allem auf den Boden ermöglicht, damit sie nicht stolpern. Das Teufelshäs hat Hubert Kessler selbst entworfen.

Mit altem Feuerwehrauto unterwegs

Seit zwei Jahren ist ein altes Feuerwehrauto das Umzugs-Vehikel der Hohenhewenteufel, mit dem sie an dieser Fasnacht auch das erste Mal die Engener um 6 Uhr morgens geweckt haben.

Doch die Hohenhewenteufel treiben ihren Schabernack bei Weitem nicht nur in Engen. Neben der Hegauer Fasnacht, nehmen sie außerdem an der Büsinger Bauernfasnacht teil und beim großen Umzug im elsässischen Kolmar. Mehr Infos über die Hohenhewenteufel und ihren Verein gibt es im Internet unter www.hohenhewenteufel-hegau.de