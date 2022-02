Mythen sind der Ursprung vielerlei Narrenfiguren. Die Engener Altdorfgemeinde hat für ihre Blooggeischt-Figur eine besondere Anekdote. So soll niemand Geringeres als der Dichter Johann Wolfgang von Goethe auf Reisen im Engener Altdorf übernachtet haben.

Weil ihn die Altdörfler abends am Stammtisch etwas plagten, soll er der Vereinsüberlieferung nach gesagt haben: „Ihr seid so richtige Blooggeischter.“ In Anlehnung daran gibt es seit 2011 die Figur des Blooggeischt.

Jeder packt mit an

Die ersten Aufzeichnungen zur Altdorfgemeinde gab es 1953. Damit gehören die 80 Mitglieder zu einem vergleichsweise jungen Fasnachtsverein. Bevor es den Blooggeischt gab, traten die Mitglieder in einer Tracht auf. Seit gut zehn Jahren nähen Stammmitglieder Kutten und Hosen für die Blooggeischter-Figur.

„Bei uns müssen aber alle mit ran“, sagt Gabi Wenk vom Verein. Neue Mitglieder müssten helfen, und Bänder, Knöpfe und Fell selbst annähen. Die spitzbübischen Holzmasken stammen vom Volkerthausener Kunstschnitzer Viktor Zupan.

Narrenbaum-Schlagen als Höhepunkt

„Wir feiern die Fasnacht sehr intensiv. Wir machen nicht nur mit, sondern gestalten auch mit“, so Christoph Lang, stellvertretender Vorsitzender. So nimmt die Truppe nicht nur am Umzug der Narrenzunft Engen am Sonntag teil, sondern veranstaltet am Fasnachtsdienstag einen kleinen Kinderumzug durch das Altdorf.

Gefeiert wird bei den Altdorfnarren mit bunten Abenden in ihrem Plättlebunker. Das Narrenbaum-Schlagen im Zimmerholzer Wald zählt zu den Höhenpunkten. Denn dabei kommt es zum Schlagabtausch mit den Zimmerholzer Holzkötzle.

Die Altdörfler seien ein Familienverein, der auch außerhalb der Fasnacht viele gemeinsame Aktivitäten unternimmt, sagt der Vorsitzende Achim Baier. Arbeitseinsätze für Mitglieder wie in vielen Vereinen gibt es nicht. „Es sind einfach immer alle da und alle helfen mit.“ Auch das mache die Altdorfgemeinde aus, so Gabi Wenk.