Feierabendhock, Bühnen und Flohmärkte

Am Samstag, 23. Juli, steigt das Engener Altstadtfest. Am Vorabend findet von 17 bis 22 Uhr im Alten Stadtgarten ein Feierabendhock des Hegauer FV statt. Eröffnung des Altstadtfestes ist um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Auf den Bühnen der Vereine gibt es ein buntes Musikprogramm, Tanz- und Musikauftritte der Jugend finden auf der Freilichtbühne statt. Eingebunden in das „Europäische Dorf“ ist die „Europabühne“ mit durchgängigem Programm. Kleinkünstler treten an verschiedenen Orten in der Altstadt auf. Die Flohmärkte starten ab 8 Uhr morgens in der Haupt/Petersstraße und ab dem Marktplatz in Richtung Maxenbuck. Kulinarische Angebote, Kinderattraktionen und Mitmach-Aktionen gibt es in der ganzen Altstadt.