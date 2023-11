Der Lasterfahrer hat laut Polizei gegen 21.45 Uhr bemerkt, dass ein Unbekannter am späten Montagabend im Engener Gewerbegebiet auf der Jahnstraße an seinen Lastwagen urinieren wollte. Er habe den Mann daraufhin aufgefordert, das bleiben zu lassen. Dies sollen der Unbekannte sowie ein Begleiter zum Anlass genommen haben, den 53-Jährigen anzugreifen. Die beiden Männer hätten mit Fäusten auf den Mann eingeschlagen. Dieser habe sich in sein Führerhaus retten und die Polizei verständigen können. Laut Polizei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen am Kopf. Eine Fahrt in eine Klinik zur medizinischen Behandlung war jedoch laut Polizeibericht nicht von Nöten.

Die beiden Schläger seien nach der Tat in Richtung Stadion davon gelaufen und in einen orangefarbenen Kleinbus mit Pritsche eingestiegen, bevor sie in Richtung Innenstadt davongefahren seien. Laut Polizei soll es sich bei den beiden Angreifern um etwa 1,70-1,75 Meter große Männer handeln. Einer der Täter sei eher schlank gewesen und hat schwarze lockige Haare, der zweite war von kräftiger Statur mit kurzen hellen Haaren. Beide sollen im Alter zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und sie trugen Arbeitskleidung. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.