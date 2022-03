Mit dem Rettungshubschrauber musste ein Schwerverletzter laut Polizei nach einem Unfall auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Engen am Freitagmorgen in die Klinik transportiert werden.

Wie es im Polizeibericht heißt, habe ein 33-jähriger Autofahrer gegen 7.20 Uhr mit seinem Ford EcoSport an der Anschlussstelle Engen auf die A81 in Richtung Singen auffahren wollen. Da sich bereits ein Fahrzeug vor ihm befand, habe er gleich auf die Überholspur gewechselt und dabei einen von hinten auf der linken Spur nahenden BMW übersehen. Durch den Zusammenstoß überschlugen sich beide Autos und kamen erst nach rund 170 Metern auf dem Dach zum Liegen. Der 33-jährige Fahrer des Fords erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 19-jährige BMW-Fahrer zog sich laut Polizei ebenfalls Verletzungen zu. Dieser wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Abschleppdienste kümmerten sich um die total beschädigten Autos. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme und zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn voll gesperrt werden.