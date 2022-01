Hilzingen vor 24 Minuten

Hubschrauber-Einsatz in Silvesternacht: Mann nach Sprengstoff-Unfall schwer verletzt

Zwei Männer wurden in der Silvesternacht schwer verletzt, als eine Explosion in Hilzingen-Schlatt schief ging. Ein 62-Jähriger wurde mit dem Hubschrauber in eine umliegende Klinik transportiert, wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt.