Der Gemeindefeuerwehrtag ist in Eigeltingen zu einem festen Termin nicht nur für die aktiven Feuerwehrangehörigen mit ihren Familien geworden. Auch Gemeinderäte, Vereinsvertreter und Kommunalmitarbeiter sowie Angehörige von Jugendfeuerwehr und Altersabteilung zeigten mit ihrer Anwesenheit den Respekt gegenüber den überaus aktiven, ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen aus sechs Abteilungen. Obwohl es keine Wahlen gab, fesselten viele interessante Tagesordnungspunkte die Anwesenden und gaben Einblicke in deren aufwändige und vielfältige ehrenamtliche Arbeit.

Auf der Tagesordnung standen hochkarätige Ehrungen: Frank Hall und Tobias Senger sowie der erkrankte Johannes Sautter gehören seit 25 Jahren der Feuerwehr an und bekamen das Feuerwehrabzeichen in Silber von Kreisbrandmeister Andreas Egger überreicht. Es folgten neun Verleihungen von Feuerwehrehrenabzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Aus der Abteilung Eigeltingen wurden die Zwillinge Ralf und Georg Martin geehrt. Ralf Martin dankte seinem Bruder, mit dem er eine Zimmerei führt, dass dieser ihm den Rücken für die Feuerwehr freihalte. Denn Ralf Martin bekleidete viele Ämter, war seit 1998 stellvertretender Abteilungskommandant und seit 2002 stellvertretender Kommandant, bevor er 2017 zum Kommandanten ernannt wurde. Auch seiner Frau dankte er, denn die Familie sehe ihn aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit selten. Beide Brüder haben alle Leistungsabzeichen und nahmen zudem an internationalen Wettkämpfen teil. Ralf Martin absolvierte 18 Lehrgänge, so viel wie keiner der weiteren Geehrten. „Feuerwehr ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens“, schrieb er selbst in den Antrag und alle Anwesenden bestätigten dies mit stehendem Applaus.

Feuerwehrabzeichen in Gold

Josef Maier ist seit 40 Jahren ein treues Mitglied der Abteilung Reute. Gleich sechs Feuerwehrabzeichen in Gold gingen an die Abteilung Heudorf, an deren Spitze Abteilungskommandant Richard Auer steht. Er ist auch Verwaltungsstabsleiter im Katastrophenschutz und tagsüber bei der Feuerwehr Stockach im Einsatz. „Unser Leitspruch ‚Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr‘ begleitet mich durchs Leben“, sagte er, denn er sei Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Das bestätigte Ralf Martin: „Seine Verdienste um die Feuerwehr sind nicht in Worte zu fassen.“ Seit 28 Jahren ist Kurt Fichthaler stellvertretender Abteilungskommandant. Er engagiert sich zudem stark in der Jugendfeuerwehr. „Sein Einsatz für die Abteilung Heudorf, Gesamtwehr und die Jugendfeuerwehr ist grandios. Eben auch ein Feuerwehrmann durch und durch“, fasste Ralf Martin zusammen. Die Feuerwehrkarrieren von Helmut Widemann, Axel Schuster, Martin Roth und Michael Moll ähneln sich sehr, und doch brachte und bringt sich jeder auf seine ganz besondere Weise in der Abteilung Heudorf ein, zum Beispiel als Bezirksschornsteinfeger, Fahnenträger, Kassier oder mit Menschen- und Ortskenntnis.

Schriftführerin Regina Glatt ließ das vergangene Jahr nochmals für alle aufleben. Dazu gehörten die 40 Einsätze, von denen die Hälfte Einsätze wegen Unwetter waren. Zu je zwei Alarmen über Brandmeldeanlagen rückten die Feuerwehrangehörigen aus. Eine Personensuche und eine Tierrettung waren ebenso dabei wie drei Türnotöffnungen und je vier Brände und Verkehrsunfälle mit technischer Hilfeleistung. Die Aufzählung zeigt das breite Spektrum der Anforderungen an die Ehrenamtlichen. Darum kamen zu den Einsätzen, Jahresübungen und wöchentlichen Proben auch Fortbildungen und Leistungswettbewerbe. Auch leisteten die Feuerwehrangehörigen einen wichtigen Beitrag zum Dorfleben. Dazu zählt auch die Pflege der Kameradschaft.

Nicht nur Kreisbrandmeister Andreas Egger freute sich, dass in diesem Jahr fünf Gruppen aus Eigeltingen beim Kreisfeuerwehrtag antraten und Leistungsabzeichen in Silber und Bronze errangen. Sehr beeindruckt zeigte er sich auch von der Jugendfeuerwehr Eigeltingen, für die Lilli Fecht den Jahresbericht vortrug. Jugendwart Frank Gommeringer betreute mit seinem zehnköpfigen Team 33 Jugendliche. Darunter auch vier Mädchen, die ihren großen Auftritt bei Logo im Fernsehen hatten.