An einem der Wanderwege bei der Marienschlucht tut sich etwas. Die Schlucht selbst bleibt noch gesperrt, doch die Sanierung des Weges zwischen der Schiffsanlegestelle am Fuß der Schlucht über den Burghof nach Wallhausen läuft. Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, informierte darüber kürzlich in einer Gemeinderatssitzung.

Er kündigte an, im Sommer sei die offizielle Eröffnung des Weges geplant. Nicole Hoffmeister-Kraut, die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg, werde daran teilnehmen.

Bodman-Ludwigshafen Anlegesteg an der Marienschlucht ist fertig – jetzt geht es bald mit verschiedenen anderen Arbeiten weiter

Die Sanierung des Weges Anlegestelle/Burghof/Wallhausen ist nicht die erste Maßnahme im Bereich der Schlucht, die seit einem tödlichen Erdrutsch im Mai 2015 gesperrt ist. Über mehrere Monate liefen der Abriss und der Neubau des Schiffstegs, damit über diesen Baumaterial für weitere Arbeiten angeliefert werden kann, zum Beispiel für die Wanderwege.

Und wie geht es sonst so mit der Marienschlucht weiter?

Um den aktuellen Stand und die Zukunft geht es in einer offenen Sitzung der Projektgruppe, die am Donnerstag, 17. Juni, um 18.30 Uhr im großen Saal im Erdgeschoss des Seeums in Bodman stattfindet. Alle Interessierten sind eingeladen. In dieser Sitzung soll das Gesamtkonzept für die Wiederbegehbarmachung der Marienschlucht vorgestellt werden. Dabei gibt es laut der Tagesordnung zunächst einen Bericht über die bisherigen Schritte, dann die Konzeptvorstellung und schließlich noch eine Möglichkeit zur Diskussion sowie für Fragen.

An der Sitzung nehmen Mitglieder der Projektgruppe aus Bodman-Ludwigshafen, Allensbach und Konstanz teil – ein Teil vor Ort, die anderen per Zoom. Denn die Sitzung wird parallel per Zoom übertragen: Meeting-ID 990 4415 7765 und Kenncode 844086. In der Sitzungseinladung wird die Online-Teilnahme empfohlen, da es vor Ort aufgrund der Abstandsregelungen nur begrenzt Platz gibt.