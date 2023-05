Ohne das Ehrenamt ginge im Tourismus von Bodman-Ludwigshafen so Manches nicht. Das wurde in den jüngsten Sitzungen des Touristikausschusses und der Tourismusfördervereine beider Teilorte klar. Sandra Domogalla, Leiterin Tourismus, Kultur und Marketing (TKM), sowie Bürgermeister Matthias Weckbach betonten das Engagement der Beteiligten.

In beiden Orten sorgen Gruppen dafür, dass Wanderwege in Schuss gehalten werden. In Ludwigshafen hat sich die Gruppe Waldeslust zum Saisonstart um den Gießbachtobel oberhalb des Orts gekümmert, die Wege aufgeräumt und die neuen Schilder angebracht. Oliver Thum, Vorsitzender des Tourismusfördervereins Ludwigshafen, lobte Waldeslust ebenfalls als „eine tolle Truppe“. In Bodman kümmert sich die Verschönerungsgruppe laut Sandra Domogalla zum Beispiel um Bänke.

Ein neues Infoschild am Eingang zum Gießbachtobel. | Bild: Familie Thum

Die Arbeit darf nicht unterschätzt werden

Bürgermeister Matthias Weckbach hob hervor, dass die Gemeinde die Vereine und Leistungsträger brauche: „Ohne geht es nicht.“ Die Fördervereine seien sehr wichtige Vereine mit großartigen Aktivitäten. Man dürfe nicht unterschätzen, welche Arbeit sie leisten würden. Er verwies auf die Bedeutung des Tourismus für die Doppelgemeinde und dass Bodman-Ludwigshafen deshalb über eine so gute Infrastruktur mit so vielen Wirtschaften und anderen Dingen verfüge. Manchen Einwohnern sei nicht klar, wie sie davon profizieren würden, so Weckbach.

Sandra Domogalla und Oliver Thum erläuterten die Gießbachtobel-Schilder näher. „Man weiß gleich, wo man ist, und wo man hin muss“, so Thum. Denn die neuen Schilder geben den Standort und die Richtung der Route an. Zudem stehe am Eingang zum Tobel eine große Erklärtafel.

Der Schluchtweg im Gießbachtobel hat neue Schilder mit Informationen und Wegpunkten. | Bild: Familie Thum

Überarbeitungen von Wanderkarten und neue Schilder

Die TKM-Leiterin hatte bereits im Touristikausschuss erklärt, dass bei allen Wanderwegen Neuerungen anstehen. Die frühere Wanderkarte habe die Touristinformation im Rathaus als Startpunkt, doch künftig sollen die Startpunkte der Wanderwege an Parkplätzen an den Orträndern sein. Zu den Hintergründen der neuen Schilder gehöre unter anderem auch die Möglichkeit, genaue Ortsangaben für Rettungskräfte in Notfällen machen zu können.

Sie dankte den Ehrenamtlichen, da der Bauhof alleine Instandhaltungen der Wanderwege oder das Anbringen der Schilder nicht leisten könnte. Nach und nach sollen weitere Wanderwege so beschildert werden. Der Römerbrunnenweg sei der nächste. Bernhard Thum von der Gruppe Waldeslust fügte direkt an: „Der Plan ist schon fertig.“

Finanzen, Formalien und Freude In den Sitzungen der Tourismusfördervereine ging es um die üblichen Abläufe. In Ludwigshafen stellte zum Beispiel Kassiererin Bettina Jäger-Gönner die Finanzlage vor. Sie berichtete über den Kassenstand sowie Einnahmen und Ausgaben. Der Vorsitzende Oliver Thum lobte sie für ihr Engagement. Er überreichte an sie, weitere Mitglieder sowie den scheidenden Bürgermeister Matthias Weckbach Geschenke. Weckbach übernahm zum letzten Mal für den Verein die Entlastung des Vorstands in einer Sitzung. Erika Honstetter folgte als neue Kassenprüferin auf Gabriele Weber. Ansonsten gab es keine Wahlen. Oliver Thum freute sich, dass der künftige Bürgermeister Christoph Stolz anwesend war. Im Namen der Vereine sagte er, dass diese sich sehr freuen würden, dass ein Bürgermeister gewählt worden sei, der die Vereine zu schätzen wisse und ein offenes Ohr für sie habe. Thum betonte der Verein sei der drittälteste der Gemeinde und bereits mehr als 125 Jahre alt.

Guter Saisonstart bei MS Großherzog Ludwig

Aus TKM-Sicht schilderte Sandra Domogalla in den Sitzungen Aspekte des Tourismus, Veränderungen und sprach über anstehende Veranstaltungen. Momentan gebe es in Bodman-Ludwigshafen 169 Ferienwohnungen, elf Hotels und sechs Gästehäuser. Im Frühjahr sehe es bei den Gästezahlen bisher vielversprechend aus. Das Schiff Großherzog Ludwig fahre mit einem gestrafften Fahrplan, um besser ausgelastete Fahrten zu haben.

Kapitän Vladimir Deinis sei bisher mit dem Saisonstart zufrieden, sagte sie. Die Erlebnisschifffahrt stehe im Vordergrund, die Gäste sollen also die Landschaft erleben können. Die Verbindung von Rad und Schiff sowie Wandern und Schiff komme gut an, so der Eindruck im Rathaus.

Vorstandsmitglieder und Gemeindevertreter (von links): Matthias Weckbach, Oliver Thum, Petra Kaupert, Winfried Jäger, Sandra Domogalla, Nicole Thum, Bettina Jäger-Gönner. | Bild: Löffler, Ramona

Hinweis auf das Fünf-Euro-Tagesticket

Inzwischen sei der Ortsplan überarbeitet worden und weise auch explizit auf die Parkplätze mit dem günstigen Fünf-Euro-Tagesticket hin. Dieses gibt es auf den beiden Strandbadparkplatzen, dem Parkplatz Uferpark in Ludwigshafen sowie dem Kapellenparkplatz in Bodman. Außerdem betonte Domogalla, mit dem s‘ticket könnten alle, die auf dem Kapellenparkplatz parken, kostenlos mit dem Bus nach Bodman reinfahren. Die Karte gebe es direkt am Radverleih beim Mobility-Point, also dem Multifunktionsgebäude am Parkplatz.

Sandra Domogalla zählte eine ganze Reihe Feste und Festivals auf, die anstehen. Sie verwies auch auf die verschiedenen Lenk-Führungen in beiden Ortsteilen, die Grillfeste der DLRG und des Touristikfördervereins Ludwigshafen sowie eine Müllsammelaktion dieses Frühjahr im Naturschutzgebiet und entlang des Ufers bis nach Bodman.