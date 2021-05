Parken und Parkplatzmangel bleibt in Bodman-Ludwigshafen ein Dauerthema, denn an entsprechend schönen Wochenenden reichen die Parkplätze nicht aus. Zudem gebe es in Bodman momentan ohnehin durch den Wegfall des Auffangparkplatzes und den anstehenden Bau des Multifunktionsgebäudes am Weilerkapellen-Parkplatz zu wenige, so Bürgermeister Matthias Weckbach in der jüngsten Ratssitzung.

Er informierte darüber, dass eine Wiese in der Nähe des Weilerkapellen-Parkplatzes als Überlauf-Parkplatz genutzt werden dürfe. Dazu seien nur noch ein paar Vorarbeiten notwendig. Die Schranke werde dann bei Bedarf geöffnet und das Parken sei dort mit Parkscheibe möglich.