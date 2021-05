Der Innerorts-Bustarif für einen Euro wird Realität. Bürgermeister Matthias Weckbach informierte in der jüngsten Ratssitzung darüber, dass es auf den Linien 100, 105, 106 und 7389 künftig möglich sei, zwischen Bodman und Ludwigshafen für einen Euro Fahrpreis für eine Strecke zu fahren.

Er betonte aber, dass dies wirklich nur die Ortsteile betreffe – keine anderen Gemeinden auf der Linie. Die 1,60 Euro Differenz zum eigentlichen Fahrpreis, der 2,60 Euro beträgt, zahlt die Gemeinde. Es gebe eine monatliche Abrechnung. „Der Vertrag läuft zunächst bis Ende 2022.“

Nicht nur für Einwohner

Er wies darauf hin, dass dies keinen Effekt für Übernachtungsgäste habe, da diese mit der Gästekarte kostenlos die Busse benutzen können. „Aber es war ja die Bitte, etwas zu für die Bürger zu machen“, sagte er im Rückblick auf eine entsprechende Diskussion und Anfrage in einer früheren Gemeinderatssitzung. Auf Rückfrage von Alessandro Ribaudo (CDU) bestätigte Weckbach, dass jeder dieses Ein-Euro-Ticket nutzen kann, um von Bodman nach Ludwigshafen oder umgekehrt zu fahren – nicht nur Einwohner der Seegemeinde.

Kostenloser Bustransfer vom Weilerkapellen-Parkplatz?

Michael Koch (CDU) sprach ein anderes Vorhaben an, das ebenfalls im Raum gestanden hatte: Ein kostenloser Bustransfer vom Weilerkapellen-Parkplatz in den Ort für alle, die dort parken. Er fragte, ob dies nachverhandelbar sei. Weckbach entgegnete, dass dies für den VHB Neuland sei und man es sich dort noch nicht ganz vorstellen könne. Aber es bleibe ein Ziel. Und nach der Einführung des Parkleitsystems und der Parkraumüberwachung durch das System Peter Park werde es Zahlen und eine Datengrundlage geben. Er erläuterte nochmals, dass es so gedacht sei, dass die Busnutzung schon in die Parkgebühren eingespeist wäre.

Claudia Brackmayer (SPD) verwies in diesem Zusammenhang auf Konstanz, wo es am Bodenseeforum ein normales Parkticket oder eines inklusive Öffentlichem Nahverkehr gebe. Laut Weckbach sei der Unterschied, dass Konstanz den Stadtverkehr der Stadtwerke habe und ohne VHB alles selbst machen könne.