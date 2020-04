Zwei Beamte der Reiterstaffel zogen am Donnerstag die Blicke auf sich. Wir nehmen sie mit auf Streife und zeigen, wo sie überall waren.

Bild: Löffler, Ramona

Oberkommissar Werner Goller auf Lecanto (links) und Polizeihauptmeister Christian Schwabe auf Chipsi waren am Donnerstag in Bodman auf Streife unterwegs.

Bild: Löffler, Ramona

Am Eingang zum Naturschutzgebiet bei der Sporthalle in Bodman stand der Pferdetransporter und von dort aus starteten die Polizeireiter.

Bild: Löffler, Ramona

Ihnen kamen bereits nach den ersten Schritten Radfahrer entgegen, die von den Polizisten auf den Pferden fasziniert waren.

Bild: Löffler, Ramona

Am Weg zum Naturschutzgebiet stehen hier (von links) Polizeihauptmeister Christian Schwabe auf Chipsi, der Stockacher Revierleiter Wolfgang Widmann und Oberkommissar Werner Goller auf Lecanto.

Bild: Löffler, Ramona

Die Polizisten reiten in Richtung Strandbad.

Bild: Löffler, Ramona

Autos können die Pferde nicht aus der Ruhe bringen.

Bild: Löffler, Ramona

Trotz Schritttempo kommen die Reiter auf den Pferden schnell voran.

Bild: Löffler, Ramona

Hier sind die Beamten am Strandbad Bodman. Im Hintergrund auf der anderen Seeseite ist das Zollhaus in Ludwigshafen zu sehen.

Bild: Löffler, Ramona

Überall schauen die Passanten der ungewöhnlichen Streife nach. Polizisten auf Pferden waren noch nie hier.

Bild: Löffler, Ramona

Am Seeum hatten die Reiter etwas Hilfe von Polizeikollegen, um an der Straßenabsperrung vorbeizukommen und in den Uferanlagen weiter patrouillieren zu können.

Bild: Löffler, Ramona

Am Hafenvorplatz ist die Reiterstaffel wie überall sonst eine große Attraktion. Es gibt an diesem Nachmittag aber bisher keine sichtbaren Verstöße gegen die Corona-Verordnung.

Bild: Löffler, Ramona

Es geht weiter auf dem Kiesweg am Ufer entlang, verfolgt von faszinierten Blicken und gezückten Handykameras.

Bild: Löffler, Ramona

Die Leute auf der Bank blicken den Polizisten hinterher.

Bild: Löffler, Ramona

Im gemächlichen Schritt traben die Pferde weiter. Auch hier ist bisher alles in Ordnung.

Bild: Löffler, Ramona

Zwischendurch gibt es mal eine kurze Pause für die Pferde, die bereits durch den ganzen Ort geritten sind.

Bild: Löffler, Ramona

Dann geht es weiter in Richtung Marienschlucht.

Bild: Löffler, Ramona

Zwischendurch finden immer wieder kurze Treffen mit Kollegen vom Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen statt. Hier bei der historischen Schlosstorkel.

Bild: Löffler, Ramona

Schließlich geht es weiter in Richtung Ortsende, hier in der Straße „Im Gries“.

Bild: Löffler, Ramona

Die Beamten reiten langsam auf den Uferweg Richtung Marienschlucht zu.

Bild: Löffler, Ramona

Hier sind weniger Leute als im Ort und Naturschutzgebiet unterwegs.

Bild: Löffler, Ramona

An der Gabelung ist links am Ufer entlang gesperrt. So geht es für die Polizisten nach rechts weiter, wo auch die Spaziergänger und Radfahrer unterwegs sind.

Bild: Löffler, Ramona

Sie reiten noch ein Stück weiter, kehren kann um und dann geht es wieder zurück durch den Ort und zum Naturschutzgebiet. Alles war ruhig und bis dahin keine Verstöße gegen die Corona-Verordnung.