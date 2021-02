Größeres Format und neue Inhalte: Wilderich Graf von und zu Bodman hat das Büchlein „Bodman am Bodensee“ überarbeitet. Es ist nun in der vierten Auflage erschienen. Er habe sich im vergangenen Jahr die Zeit genommen, alle Texte zu überarbeiten, erklärt Graf Bodman. Es habe sich seit dem Erscheinen der dritten Auflage im Jahr 2003 viel im Ort verändert, das er nun neu in das kleine Buch aufgenommen hat, zum Beispiel das Seeum, die Sanierung der Schlosstorkel und der Lenk‘sche Skulpturengarten.

„Und es gibt auch neuere Erkenntnisse zur Ortsgeschichte: die Ergebnisse der Taucharchäologie, die 2011 zur Erklärung einer Pfahlbaustation zum Weltkulturerbe geführt hat, die Ausgrabungen im und vor dem Ort, über das Alter der Burg Alt-Bodman„, erläutert er.

Die neue Auflage des Ortsführers „Bodman am Bodensee“. | Bild: Löffler, Ramona

Das Büchlein ist ein Softcover mit 34 Seiten, das hinten einen ausklappbaren Ortsplan hat. Im Inhalt des Orts- und Kirchenführers geht es zum Beispiel um die Herkunft des Namens Bodman, die Kaiserpfalz, die Kirchen- und Kapellen sowie die gräfliche Familie. Weiter erläutert das Buch die Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten von Bodman, illustriert mit vielen Farbfotos, unter anderem von der Kirche St. Peter und Paul oder dem Schloss, der Schlosstorkel sowie auch Fossilien, die ab dem Frühling im Urzeitmuseum in der Schlosstorkel zu sehen sein werden. Das Buch ist für drei Euro in der Touristinfo Bodman oder in der Pfarrkirche erhältlich.