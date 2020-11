Damit liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Seegemeinde jetzt bei 901,1. Bürgermeister Matthias Weckbach sagte am Freitagnachmittag auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass er bisher auch nur diese Zahlen kenne. Er könne daher noch nicht sagen, ob der weitere Anstieg in Verbindung mit der Einrichtung in Ludwigshafen steht, in der es viele Fälle gibt. Es sei aber stark zu vermuten.

Auf die bereits seit Donnerstag laufende Anfrage des SÜDKURIER zu dem sprunghaften Anstieg in Ludwigshafen teilte die Pressestelle des Landratsamts am Freitagmittag lediglich mit, dass „das Landratsamt keine Auskünfte zu einzelnen Fallgeschehen in Einrichtungen machen kann, deren Träger nicht der Landkreis ist“. Es informiere lediglich über das Geschehen im Kreis insgesamt.

„Die Kommunikation liegt hier bei den gegebenenfalls betroffenen Einrichtungen und Trägern. Wir raten diesen jedoch, die Öffentlichkeit frühzeitig zu informieren“, so Pressesprecherin Marlene Pellhammer. Davon unabhängig informiere das Gesundheitsamt die Infizierten sowie Kontaktpersonen der Kategorie 1 und stehe in ständigem Austausch mit den Einrichtungen.