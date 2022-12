Passanten haben am Sonntagnachmittag laut einer Mitteilung der DLRG eine liegende, unterkühlte, ältere Frau im Bereich des Uferweges bei der Marienschlucht Richtung Wallhausen beim Notrufschild 6 gefunden und einen Notruf abgesetzt. Die Leitstelle habe den Rettungsdienst sowie das DLRG Boot Bodman und die Einsatzleitung alarmiert. Auch ein Bootsgruppenfahrzeug seit auf dem Uferweg zur Marienschlucht ausgerückt, während sich ein Rettungswagen am Hafen in Bodman bereitgehalten habe. Um 16.26 Uhr sei das Rettungsboot Bodman an der Einsatzstelle angekommen, die etwa 200 Meter östlich der gesperrten Marienschlucht liege.

Die Patientin sei stark unterkühlt, aber ansprechbar gewesen. Die DLRG habe die Frau erstversorgt. Anschließend sei sie mit einem Rescue-Sled auf das Rettungsboot Bodman gebracht worden. Das Boot habe die Frau zum Hafen in Bodman transportiert und an den Rettungsdienst übergeben. Dieser habe sie nach der weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.