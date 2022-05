Laut Einsatzbericht der DLRG kam die Alarmierung zu der Stelle auf dem Uferweg zwischen der Marienschlucht und Wallhausen rund 300 Meter vom Anlegesteg entfernt um 16.25 Uhr. Ein Boot mit vier Einsatzkräften sei vom Bodmaner Hafen ausgerückt. Nach acht Minuten sei das Boot beim Uferbereich an der Einsatzstelle eingetroffen. Drei der DLRG-Kräfte hätten die Erstversorgung des Patienten übernommen und ihn mit einem Rescue-Sled (Rettungs-Schlitten) auf das Boot gebracht.

Nach der Rückkehr in den Hafen Bodman habe die DRLG den Patienten an den Rettungsdienst übergeben, der ihn in ein Krankenhaus transportiert habe.