Die Leitstelle wurde gegen 21.30 Uhr über Notruf informiert, dass zwei SUP-Fahrer vermisst werden, die um 18 Uhr von Bodman in Richtung Marienschlucht gestartet waren, so die DLRG Bodman-Ludwigshafen in ihrem Einsatzbericht. Einsatzkräfte aus verschiedenen Orten begannen mit der Suche von Bodman und Wallhausen aus jeweils in Richtung Marienschlucht.

Die SUP-Boards wurden gegen 22 Uhr am Uferweg gefunden. Wenige Minuten später trafen die beiden Vermissten wohlbehalten zu Fuß bei der Einsatzleitung im Uferpark Bodman ein. Sie waren mit den Boards zur Marienschlucht gefahren, auf dem Rückweg hatten sie keine Kraft mehr und fuhren das Ufer an, um den Heimweg zu Fuß am Ufer anzutreten. Der Einsatz konnte beendet werden.