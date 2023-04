Die Zusage, auf die Bodman-Ludwigshafen gewartet hat, ist da. Für die neue Steg- und Treppenanlage in der Marienschlucht sowie den Bau der Schutzhütte beim Schiffsanlegesteg gibt es 1.370.509 Euro Landeszuschuss aus dem Tourismusinfrastrukturförderprogramm.

Laut einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg fließen rund 2,8 Millionen Euro in sieben kommunale Vorhaben aus dem Regierungsbezirk Freiburg. „Mit mehr als 13,6 Millionen Euro stellt das Land auch in diesem Jahr wieder eine beträchtliche Summe zur Verfügung und steht damit den Kommunen gerade auch in herausfordernder Zeit als verlässlicher Partner zur Seite“, so Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. „Das ist ein starkes Signal an unsere attraktiven und leistungsstarken Tourismus-Destinationen, kraftvoll und kontinuierlich für die Zukunft zu investieren.“

Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, sagte bereits am vorab im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass Summen, die höher als eine Million Euro sind, speziell vom genehmigt werden müssten: erst vom Wirtschaftsausschuss des Landtags und dann vom Landtag selbst.

Steg-Modell zeigt Verbesserungspotenzial

Inzwischen gibt es ein Steg-Modell-Teil (Mock-Up), das konstruiert wurde, um Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen. Dabei wurde auch Potenzial festgestellt. Im Herbst und Winter wurden bereits Vorarbeiten für die neue Treppenanlage in zehn Metern Höhe am Fels gemacht und Felsanker gesetzt.

So sieht das Modell für einen Treppenaufgang in der Marienschlucht aus Video: Löffler, Ramona

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger schreibt in einer Pressemitteilung: „Die Marienschlucht ist eine Naturschönheit am Steilufer des Bodensees und ein beliebtes Wanderziel für Besucherinnen und Besucher unserer schönen Gegend aus nah und fern. Lange musste die Schlucht aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Durch den Bau eines neuen Stahlstegs rückt die Wiedereröffnung der gesamten Schlucht wieder näher.“