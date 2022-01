Fast 12 Jahre lang hat Gottfried Feiß aus Ludwigshafen in seiner Garage Schrott gesammelt. Damit ist es Ende des Monats vorbei, weil es Ärger mit der Nachbarin gab. Da sein Herz daran hängt, mit Schrott Geld für gute Zwecke zu erwirtschaften, hat Feiß einen anderen Umladeplatz im Ort gesucht. Dafür muss er allerdings 400 Euro Miete zahlen und es darf nichts einfach so abgeladen werden.

Bisher habe jeder, der Schrott bringen wollte, seine Sachen vor der Garage abgelegt, er habe die Dinge aufgeräumt, sortiert und entsorgt, erzählt Gottfried Feiß. Künftig ist es umständlicher: „Wer Schrott bei mir loswerden will, ruft mich unter (0 77 73) 7135 oder (0173) 786 92 11 an, dann hole ich die Sachen ab. Oder wir vereinbaren einen Termin vor Ort.“

„Alles, was Schrott im Haushalt ist“

Er nehme „alles, was Schrott im Haushalt ist, wie Kochtöpfe, Besteck, Teelichtbehälter, Schraubdeckel großer Gläser, Kabel oder Wasserhähne“. Er dankt Gemeinschaftssammlern, die an einem Ort für mehrere Leute sammeln und ihm so die Arbeit erleichtern.

Fürs Schrottsammeln geht fast seine ganze Freizeit drauf. Er schaffe im Drei-Schicht-System in der Alu Singen, sagt Feiß. Wenn er heimkomme, schlafe er, trinke einen Kaffee und gehe an seinen Betrieb. Dort beschäftigt er zwei Mitarbeiterinnen. Angelika Mahler arbeitet an der Presse, Eva Rakowski baut Sachen auseinander.

Hilfe für das Hochwassergebiet

Auch wenn er künftig 400 Euro extra zahlen müsse, mache er weiter, denn es gehe um viel Geld, erklärt Feiß. Jeden Monat gebe er 500 Euro an eine Institution seiner Wahl. „2021 haben wir sogar 8500 Euro gespendet, darunter eine Sonderspende im Juli nach Sinzig ins Hochwassergebiet.“

Feiß bringt den Schrott zur Firma Oehle Rohstoffverwertung in Singen, die ihn mit einem Container sponsert und sich um die Entsorgung kümmert. Für eine Tonne Schrott erhält der Ludwigshäfler 200 Euro. Knapp 60.000 Euro hat er insgesamt schon an Kitas, Schulen, Vereine und andere Organisationen gespendet. Besonders gerührt hat ihn ein von Kindern als Dankeschön gemaltes Bild, das ihn mit seinem Anhänger darstellt.