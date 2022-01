Dabei gibt es die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg sowie eine interne Fortschreibung der Stadt Stockach für die eigenen Ortsteile. Die Stadtverwaltung teilte nun mit, dass das Landesamt zum Stichtag 30. Juni 2021 im Raum Stockach 34.140 Einwohner verzeichnet: 17.177 in Stockach, 4776 in Bodman-Ludwigshafen, 3899 in Eigeltingen, 3542 in Orsingen-Nenzingen, 2637 in Mühlingen und 2109 in Hohenfels.

Die interne Fortschreibung der Stadt gibt zum 28. Dezember 2021 eine Einwohnerzahl von 17.478 an. Zu den anderen Gemeinden liegen keine neueren Zahlen vor.