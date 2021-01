Es geht mit leichter Verzögerung los: Im Lauf der Woche sollen die Bagger für den Bau des Penny-Markts am Ortseingang von Bodman rollen. Ursprünglich war Mitte Januar ein Spatenstich geplant, aber einerseits klappte dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht und andererseits machte der Schnee der Baufirma einen Strich durch die Rechnung.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage sagt Thomas Luib von der Raiffeisenbank Bad Saulgau eG, dem Investor des Discounters, dass die Bauarbeiten Anfang Februar beginnen werden, sobald das Wetter es zulasse. Die weiteren am Projekt beteiligten Geschäftspartner sind die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, die Grafmüller GmbH als Generalunternehmer, NDM-Projektmanagement und die Rewe-Group, zu der Penny gehört, als Mieter sowie der Bäckerei Nestel, die ebenfalls Mieter sein wird. Die Planung liegt in den Händen des Ingenieurbüros Eugen Scham. Das Investitionsvolumen beträgt laut Luib rund 2,8 Millionen Euro.

Penny eröffnet im Lauf von 2021

Der Discounter soll noch in diesem Jahr eröffnen – spätestens im vierten Quartal, so Luib. Die Raiffeisenbank Bad Saulgau eG sei froh gewesen, dass die Baugenehmigung so schnell dagewesen sei und freue sich, das Bauvorhaben mitgestalten zu können. Der Penny werde nach einem ganz neuen Konzept gebaut und eingerichtet.

Im Januar 2019 wurde im Gemeinderat die Nachricht öffentlich, dass ein Investor den Bau eines Discounters in Bodman plant, wo es bisher noch keinen Nahversorgungsmarkt gibt. Zwar verfügt Bodman über Hofläden und eine Metzgerei, aber für größere Lebensmitteleinkäufe mussten Bürger und Touristen bisher immer nach Ludwigshafen oder in andere Gemeinden fahren. Nun entsteht der Penny-Markt mit Bäckerei und Café am Ortseingang. Dort befand sich bisher der Auffangparkplatz. Die Parkplätze des Penny-Markts sollen unter der Woche für Kunden des Discounters und der Bäckerei sein und am Wochenende frei nutzbar sein.