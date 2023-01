Wie schnell es um Technik Missverständnisse geben kann, zeigte sich bei den neuen Sirenen in Bodman-Ludwigshafen. Beim Beginn der Installation hieß es plötzlich, die Option für lokale Durchsagen sei nicht dabei. Da dies im Gemeinderat angesprochen wurde, hat Bürgermeister Matthias Weckbach nachgehakt und teilte mit, bei drei der vier Sirenen seien die Mikrofone nicht mitgeliefert worden. Die Sirene auf der Sernatingen-Schule habe ein Mikrophon für Durchsagen.

Die neue Sirene auf der Sernatingen-Schule ist links vorne auf dem Dach des Anbaus. | Bild: Löffler, Ramona

Durchsagen seien also tatsächlich möglich, doch vielleicht schwer verständlich, wenn es Hall gebe. Weckbach erläuterte noch näher: „Sirenen sind eigentlich nur ein Verstärker mit Lautsprechern. Das Mikrofon wird an den Verstärker angeschlossen und dann das Signal an die Sirene, also den Lautsprecher, weitergeleitet.“