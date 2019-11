Wieviel sich in der Gemeinde tut und noch tun muss, zeigte eine Präsentation von Bürgermeister Matthias Weckbach in der Einwohnerversammlung im Seeum. Er schnitt viele Themen an, die bereits laufen oder die wichtige Ziele sind.

Die Gemeinde wolle zum Beispiel zentral gelegene, seniorengerechte Wohnungen schaffen. Dazu gebe es eine Idee mit einem Investor im Ortskern von Ludwigshafen, so Weckbach. Das sei eine Aufgabe für die kommenden Jahre. Auch bezahlbare Mietwohnungen sind weiterhin ein großes Ziel. Weckbach nannte dazu Mehrfamilienhäuser im Haiden und einem Gebiet daneben, das noch entwickelt werden solle. Für Bodman solle im Gebiet Kapellenäcker II etwas geschaffen werden. Der Rat werde in der nächsten Sitzung über den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans sprechen. Die Gemeinde wolle sich zudem um das Thema Hausarzt kümmern, da es wichtig sei, immer einen Arzt im Ort zu haben.

Verkehr ist immer großes Thema

Bei den Bereichen Verkehr und Parken fasste Weckbach die Bestrebungen zusammen, Fahrzeuge mit einem Parkleitsystem aus Bodman herauszuhalten: „Man wird den Verkehr nicht rauskriegen, aber ihn mit Maßnahmen erträglicher machen.“ Er und Vertreter der Gemeinde hätten sich inzwischen auch selbstfahrende E-Busse angeschaut, die für Bodman in Planung sind. Das daure aber noch, da diese in der Entwicklung und noch nicht soweit seien. Die Verwaltung habe inzwischen ein Mobilitätskonzept in Auftrag geben.

Weckbach sagte, dass die Abwasser­entsorgung noch viel Arbeit machen und Kosten verursachen werde. Denn in den kommenden Jahren muss die Gemeinde unter anderem einiges wegen der Phosphat-Rückgewinnung ändern, die Pflicht werden wird.

Was sich bei Schulen und Kindergärten tut

Zu Schulen und Kindergärten erklärte Weckbach, dass der Auftrag für die Außenanlage des Kindergartens Bodman Mitte Dezember vergeben werden soll. Er wies darauf hin, dass die große Tanne an der Schule nicht haltbar sei: „Wir pflanzen aber vier neue Bäume.“ Zum geplanten Neubau des Kindergarten St. Michael sagte er, dass das Gebäude 50 Jahre alt sei und die Gemeinde mit dem Neubau „hoffentlich wieder für so eine Zeitspanne gerüstet“ sei. Die Kinderbetreuung habe einen „riesigen Stellenwert“ im Gemeindehaushalt.

Beim Thema Tourismus betonte Weckbach: „Ohne Gäste hätten wir manches nicht und Penny hätte sich nicht für Bodman entschieden.“ Bei den Strandbädern müsse in den kommenden Jahren etwas gemacht werden. In Ludwigshafen soll das denkmalgeschützte Gebäude saniert werden, in Bodman laufe es jedoch auf einen Neubau hinaus.

Bürger nutzen Fragenmöglichkeit

Manfred Rettich nutzte die Fragerunde am Ende der Veranstaltung für Lob an den Bürgermeister und den Gemeinderat. „Man sieht, dass etwas geschieht“, sagte er. Außerdem sei er vom guten Gedächtnis von Hauptamtsleiter Stefan Burger beeindruckt. Rettich lobte außerdem auch die Sauberkeit und die Arbeit des Bauhofs, der alles pflegt.

Auf die Rückfrage eines Bürgers zu Photovoltaik-Anlagen im Flächennutzungsplan, sagte Weckbach, dass nichts vorgesehen sei. Aber es könne bei konkreten Vorhaben Anpassungen geben. Er sagte, dass PV-Anlagen auf Dächern fast wichtiger als auf freien Flächen seien. Sein Rat: Mehr Häuser sollten diese in Hinblick auf Entwicklungen in der Zukunft und Elektrofahrzeuge haben.

Jemand warf schließlich zum Penny-Markt noch die Frage auf, was die Leute machen sollen, die ganz hinten in Bodman wohnen, kein Auto haben und dann Einkäufe schleppen müssten. Weckbach sagte dazu, dass die erwähnten selbstfahrenden E-Busse eine Lösung sein können.

