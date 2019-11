Die Ehrung von acht verdienten Bürgern sowie Blutspendern fand im Rahmen der Einwohnerversammlung von Bodman-Ludwigshafen statt. Während im vergangenen Jahr zwei Bürger Auszeichnungen für ihr ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Gemeinde erhielten, gab es dieses Mal die vierfache Menge der höchsten Auszeichnungen der Gemeinde.

Bürgermeister Matthias Weckbach überreichte Christina Wiggenhauser die Ehrennadel der Gemeinde. | Bild: Löffler, Ramona

Christina Wiggenhauser: Bürgermeister Matthias Weckbach zeichnete sie mit der Ehrennadel aus. Sie sei schon im Alter von 16 Jahren DLRG-Schriftführerin geworden und heute Geschäftsführerin, erzählte er. „Sie hat sich ganz der DLRG verschrieben und ist nicht mehr wegzudenken. 40 Jahre ehrenamtlich aktiv – das ist grandios.“

Aber Christina Wiggenhauser erhielt die Ehrung auch aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für die Motorbootgesellschaft. Beides sei ein herausragendes ehrenamtliches Engagement für die Gemeinde, so Weckbach.

Bürgermeister Matthias Weckbach überreichte Gottfried Feiß die Ehrennadel der Gemeinde und überraschte ihn damit vollkommen. | Bild: Löffler, Ramona

Gottfried Feiß: Für ihn war die Ehrennadel eine komplette Überraschung. „Seine Frau durfte nichts verraten“, sagte Weckbach, der ihr dafür später noch Blumen überreichte. Feiß habe den Bau des DRK-Heims unterstützt und engagiere sich mit dem Metall-Recycling in großem Maße ehrenamtlich. Er mache etwas aus dem, was für andere Müll sei, und spende die Erlöse an Vereine in der Gemeinde und in der Region.

Weckbach nannte dies ein „riesengroßes Engagement“ und rief dazu auf, Feiß zu unterstützen. Ohne ihn könnten manche Vereine Sachen nicht anschaffen. Durch kleine Spenden werde so vieles erreicht.

Bürgermeister Matthias Weckbach überreichte Manfred Hilbert die Ehrennadel der Gemeinde. | Bild: Löffler, Ramona

Manfred Hilbert: Er erhielt die Ehrennadel, weil er sich „in übergroßem Maß für die Kinderbetreuung eingesetzt hat“, sagte Weckbach. In den 1960er-Jahren war Hilbert Ratsschreiber und engagierte sich, als der damalige Pfarrer ihn um Hilfe beim neuen katholischen Kindergarten bat. Was nur für die Anfangszeit sein sollte, habe dann vom März 1968 bis ins Jahr 2017 gedauert, erzählte Weckbach mit einem Schmunzeln.

Hilbert sei immer ganz vorne dabei und ein Bindeglied zwischen Kirche, politischer Gemeinde und Kindergartenleitung gewesen. Er habe mit sechs Pfarrern zusammengearbeitet.

Bürgermeister Matthias Weckbach überreichte Josef Zimmermann die Ehrennadel der Gemeinde. | Bild: Löffler, Ramona

Josef Zimmermann: Der neue Träger der Ehrennadel kümmert sich seit 1954 ehrenamtlich um die Ortskanone, die bei Festeröffnungen zum Einsatz kommt. Er sei auch von der Mitte der 1950er bis 1998 ein aktives Mitglied der Feuerwehr gewesen, so Weckbach. Seither ist Zimmermann in der Alterswehr. Seine Erfahrung mit Lastwagen sei unverzichtbar gewesen. Bei ihm als Gerätewart sei „alles in besten Händen“ gewesen, sagte der Bürgermeister. Dies sei sehr wichtig, da von den Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz viel abhänge.

In einer Zeit, als es noch keine Zuschüsse für die Anschaffung gab, habe Zimmermann der DLRG sein Schiff zur Verfügung gestellt, erzählte er weiter: „Einen größeren Enthusiasmus kann es nicht geben.“ Mit dem Schiff seien Menschenleben gerettet worden. Zudem war Zimmermann Gründungsmitglied bei den Wassersportfreunden sowie Bojen- und Stegmeister.

Bürgermeister Matthias Weckbach überreichte Klaus Gohl die Ehrennadel der Gemeinde. | Bild: Löffler, Ramona

Klaus Gohl: Er bekam die Ehrennadel für sein Engagement im Gemeinderat und als Vorstandsmitglied sowie Vorsitzender im Gewerbeverein. Er war von 2004 bis 2019 im Gremium und zudem von 2009 bis 2014 Bürgermeisterstellvertreter. „Seine Expertise war im Bauausschuss immer sehr wichtig“, sagte Weckbach und hob das Engagement hervor, das Gohl leistete, während er hauptberuflich gleichzeitig in drei Betrieben Geschäftsführer war.

„Es ist ein großer Beweis, sich zu engagieren, wenn eh viel zu tun ist“, so der Bürgermeister. Das zeige, wie sehr Gohl der Ort und seine Mitmenschen am Herzen lägen. Im Segelclub sei es Gohl als Umweltschutzbeauftragter gelungen, das Zertifikat „Blauer Anker“ zu holen und sein Wissen einzubringen.

Bürgermeister Matthias Weckbach überreichte Rainer Wester die Ehrennadel der Gemeinde. | Bild: Löffler, Ramona

Rainer Wester: Er setze sich besonders für die Schwachen ein, sagte Weckbach bei der Verleihung der Ehrennadel. Wester sei seit 1971 im DRK-Ortsverein und habe unzählige Stunden für das DRK-Heim eingebracht. „Ohne dich gäbe es das so nicht“, sagte Weckbach zu ihm.

Außerdem sei Wester in der Ortsgruppe des Sozialverbands Deutschlands der Vorsitzende. Wester habe immer wieder Ideen und versuche, neue Dinge zu etablieren. Seit 1957 sei Wester im Musikverein Ludwigshafen und habe zahlreiche Auszeichnungen erhalten, zum Beispiel 2017 die diamantene Ehrennadel. „Das ist alles nicht selbstverständlich und ein herausragendes Engagement“, so Weckbach.

Zwei Ehrungen werden nachgeholt

Klaus Meckelburg war vier Amtsperioden lang Mitglied im Gemeinderat Bodman-Ludwigshafen.

Klaus Meckelburg: Er konnte an diesem Abend nicht anwesend sein, aber Weckbach fasste seine Verdienste, für die er die Ehrennadel erhält, für das Publikum zusammen. Meckelburg war 20 Jahre lang im Gemeinderat. Die Infrastruktur von Bodman habe ihm sehr am Herzen gelegen und es habe viele richtungsweisende Entscheidungen in Meckelburgs Amtszeit gegeben. Meckelburg habe in den Ratssitzungen auch immer darauf geachtet, dass diese nicht zu lange dauern. Er sei eine feste Größe im CDU-Ortsverband gewesen, den er zeitweise geleitet habe.

Bereits seit 25 Jahren ist Robert Hermann (rechts) im Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen und wurde wiedergewählt. Bürgermeister Matthias Weckbach überreichte ihm für diese lange Amtszeit Geschenke und die Ehrennadel des Gemeindetags. | Bild: Löffler, Ramona

Robert Hermann: Er soll den Ehrenring der Gemeinde bekommen, konnte aber nicht zur Einwohnerversammlung kommen. Hermann habe sich sehr vielseitig engagiert, sagte Weckbach. Er sei seit 55 Jahren in der DLRG, davon zehn Jahre als Vorsitzender. Bei den Wassersportfreunden sei er Gründungsmitglied und Vorsitzender – obwohl er kein Boot habe. Mit seinem Wissen habe Hermann viel erreicht und geholfen, zum Beispiel beim Steg am Rondell. Er sei ab 1994 im Gemeinderat und zehn Jahre lang Bürgermeisterstellvertreter gewesen. „Er war ein Garant dafür, dass Themen nicht vergessen wurden.“

Auch in der CDU-Ortsgruppe habe Hermann viel geleistet, sei seit 1992 im Vorstand des Touristik-Fördervereins und moderiere Gästebegrüßungsfahrten. Weckbach nannte all dies ein „unerschütterliches und herausragendes Engagement“.

Meckelburg und Hermann sollen die Ehrungen noch offiziell im Rahmen einer Gemeinderatssitzung verliehen bekommen, sagte Weckbach.

Rund 100 Bürger, darunter auch die Gemeinderäte, waren bei der Einwohnerversammlung im Seeum in Bodman. | Bild: Löffler, Ramona

Weiterer Bericht folgt noch

In der Einwohnerversammlung fasste der Bürgermeister den Stand und die angestrebten Entwicklungen vieler Themen der Gemeinde, wie Wohnen und Verkehr, zusammen. Ein Artikel dazu folgt noch.