Das Kurvengeschlängel auf der B33 kurz nach Allensbach in Richtung Konstanz ist in der Dunkelheit schon für nüchterne Autofahrer eine echte Herausforderung. Am Freitagabend, 20. Oktober, versuchte es ein 30-Jähriger mit mehr als zwei Promille und scheiterte prompt.

Der betrunkene Mann war laut Polizei mit seinem Mercedes C-Klasse hinter einem Lastwagen unterwegs. In dem kurvigen Bereich geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 20-jähriger Opelfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem Mercedes nicht mehr verhindern.

Beide Autos kamen von der Straße ab und landeten im Graben neben der Fahrbahn. Der Jüngere erlitt dabei eine leichte Verletzung am Kopf, die vor Ort von einem Rettungswagenteam behandelt wurde. Der Alkoholtest bei dem Verursacher ergab: Er war absolut fahruntüchtig.

Der 30-Jährige musste neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.