Für zahlreiche Pendler auf der B33 hat die Woche am Montag, 23. Oktober, schlecht begonnen. Weil dort plötzlich Flammen aus einem Tanklastzug schlugen, musste die Bundesstraße bei Allensbach in Richtung Konstanz zeitweise voll gesperrt werden. Die Folge: Verzögerungen für alle, die in die Kreisstadt oder weiter in die Schweiz wollten. In der Gegenrichtung nach Radolfzell stand zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Stelle, an der der Anhänger in Brand geriet. | Bild: SK

Die Allensbacher Feuerwehr war laut ihrem Sprecher Fabian Daltoe um 7.29 Uhr alarmiert worden. Außerdem wurden der Gefahrgutzugführer des Landkreises sowie der Kreisbrandmeister zur Einsatzstelle gerufen. Der Lastwagen stand im Bereich der Abfahrt Allensbach-Mitte. Glücklicherweise hatte der Fahrer bereits gut reagiert: Mit einem Feuerlöscher verhinderte er die weitere Ausbreitung des Brandes.

Laut Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, hatte sich eine Bremse überhitzt, das Rad war in Brand geraten. Die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an den Brandort geeilte Feuerwehr kühlte den betroffenen Bereich des Tankaufliegers, bis keine bedenklichen Temperaturen mehr festgestellt werden konnten.

Parallel sicherten die Feuerwehrleute nach Angaben Daltoes bis zum Eintreffen der Polizei die Einsatzstelle ab. Da der Gefahrgutzugführer nicht benötigt wurde, konnte dieser seine Einsatzfahrt abbrechen.

Der Transporter hatte Heizöl geladen, wofür strenge Regeln gelten, denn die Substanz ist nicht nur brennbar, sondern auch giftig für Mensch und Tier. Der Zündpunkt von leichtem Heizöl für den Privatgebrauch liegt bei über 225 Grad Celsius – werden die erreicht, entzündet es sich in Gegenwart von Sauerstoff auch ohne externe Zündquelle von selbst. Wenn ein Ölnebel entsteht, wird es schon bei Temperaturen deutlich darunter gefährlich.

Vielen Autofahrer blieb am Montagmorgen nur, zu warten, bis die Straße wieder frei ist. Der Vorfall ereignete sich etwa 300 Meter vor der Abfahrt Mitte aus Richtung Markelfingen. Wer nicht schon eine Abfahrt vorher die B33 verlassen hatte, steckte bis gegen 8.15 Uhr fest. Der defekte Anhänger wurde laut Polizeisprecherin Rosenthal auf einem Baustellenparkplatz abgestellt und das Heizöl abgepumpt.