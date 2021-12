Allensbach vor 2 Stunden

„Rauchmelder retten Leben“: Allensbacher Feuerwehr rückt am Morgen in die Otto-Marquard-Straße aus

Am Freitagmorgen, 10. Dezember, ist in einem Allensbacher Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner hatten Glück: Sie wurden durch das Piepen der Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Das schreibt die Feuerwehr Allensbach in einer Pressemitteilung.