Allensbach – Er ist ein im wahrsten Sinne junges Gremium, der Jugendbeirat in der Gemeinde Allensbach. Erst vor einem Jahr gegründet, damit Jugendliche mitreden können bei der Entwicklung der Gemeinde, scheint er sich zu einer dynamischen Truppe zu entwickeln. „Wir haben uns zu einigen Punkten geäußert“, sagt der Vorsitzende Luca Barreca.

Kritik an Hotelprojekt

So begrüße man beim geplanten Kinderhaus, dass das Konzept auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sei, so der 16-Jährige. Anders sehe es beim Adler-Projekt aus. Der Jugendbeirat sehe keine Notwendigkeit, hier wie von einer Mehrheit im Gemeinderat gewollt ein Hotel zu bauen.

Wichtiger wäre bezahlbarer Wohnraum in dieser zentralen Lage. Zumal beim in Kaltbrunn geplanten Neubaugebiet ein völlig veraltetes Wohnkonzept mit vor allem Einfamilien- und Doppelhäusern verfolgt werde, wie Barreca meint.

Treff einmal monatlich

Seit seiner Gründung hat sich der Jugendbeirat einmal im Monat im Juze getroffen, so Barreca, außer in den Zeiten des Corona-Lockdowns. Im Schnitt seien acht Jugendliche gekommen.

Bisher habe man dabei vor allem die Themen besprochen, die im Gemeinderat auf der Tagesordnung standen. Und demnächst wolle man zur Forstwirtschaft den ersten Antrag einbringen, weil die Baumartenstruktur im Wald wichtig für den Klimaschutz sei.

Das jüngste Treffen war für Montag geplant – mit Wahl eines neuen dreiköpfigen Vorstands. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel es allerdings aus. Die Lösung hieß: digitale Sitzung.

Neben der Bestätigung von Barreca wurden Arne Schall und Jannis Trage gewählt. Die Vorgänger Dennis Barth und Maja Werner mussten aus Altersgründen beziehungsweise wegen Wohnortwechsels nach Konstanz ausscheiden.

Rederecht im Gemeinderat

Mitmachen im Jugendbeirat kann jeder Jugendliche mit Wohnsitz in Allensbach oder einem der Ortsteile. Die Treffen seien ab Januar 2021 immer am ersten Donnerstag im Monat geplant, so Barreca. Die Altersobergrenze hat der Gemeinderat mit 21 Jahren festgelegt. Laut Gemeindeordnung haben die Jugendlichen damit ein Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht.