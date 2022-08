Kaltbrunn vor 5 Stunden

„Es war immer gut besucht“: Vier Tage wurde auf dem Müllerhof das 40-jährige Bestehen gefeiert

Den Bio-Bauernhof in Kaltbrunn gibt es seit 40 Jahren und dieses Jubiläum wurde mit zahlreichen Besuchern gefeiert. Am Rande des Fests erklärt Biohofchef Helmut Müller, dass er den Betrieb in jüngere Hände übergibt.