Die Kliniken Schmieder, der größte private Klinikbetreiber in der Region, erweitern ihre Geschäftsführung. Wie die Unternehmensgruppe am Mittwoch, 30. August, mitteilte, rückt Jochen Brugger (49) zum 1. September als Mitglied der Konzerngeschäftsführung bei den Kliniken Schmieder in den obersten Leitungskreis auf. Damit wird die Geschäftsführung erweitert, sagte Sprecher Markus Stadtmüller auf Anfrage, niemand verlasse das Top-Management.

Nun bekommen die rund 2200 Mitarbeitenden der Kliniken Schmieder auch einen neuen Mit-Chef. Die meisten von ihnen arbeiten an den Standorten im Kreis Konstanz (Allensbach, Konstanz, Gailingen). Sie kümmern sich um Patientinnen und Patienten mit neurologischen Erkrankungen aller Diagnosen und Schweregrade. Spezialangebote, so die die Kliniken Schmieder, ergänzen das Behandlungsspektrum des 1950 gegründeten und seither kontinuierlich gewachsenen Unternehmens.

Konstanz/Allensbach Nach tödlichen Fahrradunfällen am Bodensee: „Der Helm ist eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung“ Das könnte Sie auch interessieren

Die neue Geschäftsführung besteht aus vier Männern und einer Frau

Laut einer Pressemitteilung ist Jochen Brugger zukünftig Ansprechpartner in der Konzerngeschäftsführung für die Klinikstandorte in Gailingen und Konstanz und verantwortet die Unternehmensbereiche Finanzen, Rechnungswesen, Einkauf, Qualitätsmanagement sowie die Speisenversorgung der Bodenseekliniken. Mit ihm wirken den Angaben zufolge Dr. Ulrich Sandholzer, Patrick Mickler, Lisa Sophia Friedrich und Paul-Georg Friedrich, der weiterhin den Vorsitz der Geschäftsführung innehat.

Lisa Sophia Friedrich ist die Tochter der langjährigen Klinik-Chefin und prominenten Unternehmerin Dagmar Schmieder und Ehefrau von Paul-Georg Friedrich. Sie tritt wegen ihres Mutterschutzes vorübergehend kürzer, hieß es auf Nachfrage.

Gailingen Millionen-Investition für die Reha: Wie Schmieder in Gailingen fit für die Zukunft werden will Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2019 ist Jochen Brugger bei Schmieder tätig

Jochen Brugger ist den Angaben zufolge bereits seit Januar 2019 bei den Kliniken Schmieder: „Als Geschäftsleiter waren ihm bereits die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen und Einkauf zugeordnet.“ Demnach ist das neue Mitglied der Konzerngeschäftsführung Verwaltungsbetriebswirt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die Pressemitteilung hebt insbesondere Bruggers „umfassende finanzwirtschaftliche Expertise“ hervor.

Sein Fachwissen habe Jochen Brugger unter anderem während seiner langjährigen Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung und -beratung bei Ernst & Young erworben. Vor seinem Wechsel zu den Kliniken Schmieder war Brugger den Angaben zufolge als Hauptabteilungsleiter Finanzen, Versicherungen und Einkauf bei einer großen privaten Krankenkasse in Deutschland tätig.