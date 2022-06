Die Schmieder-Kliniken investieren kräftig in ihren ältesten Standort. Etwa 20 Millionen Euro sollen in die Rehabilitations-Klinik in Gailingen am Hochrhein fließen. Diese Zahl nennt Jörg Krumm, Klinikmanager in Gailingen, bei einem Rundgang über das Gelände. Das Modernisierungsprojekt unter dem Titel Masterplan 2025 sei schon vor einigen Jahren angeschoben worden, erklärt Krumm. Es soll das Gelände auf dem Berg über der Hochrheingemeinde fit für die Zukunft machen.

Den größten Batzen der Investition macht mit etwa 14,5 Millionen Euro der Neubau eines Multifunktionsgebäudes aus. Es ist seit Herbst 2021 in Betrieb und hat einen Vorgängerbau gleichen Namens ersetzt: das Haus Baden. Tausende von Patienten dürften im alten Haus Baden schon ihre Mahlzeiten zu sich genommen haben. Es habe Speisesaal, Café und die Klinikküche beherbergt, sagt Klinikmanager Krumm. Doch es war deutlich kleiner als der Neubau.

Gailingen Schmieder Kliniken verabschieden beliebten Ärztlichen Leiter mit bewegender Feier in den Ruhestand Das könnte Sie auch interessieren

Das neue Gebäude kann dafür neben Küche, Speisesaal und Café auch den Klinikempfang und den zentralen Therapiebereich aufnehmen. Zum letzteren gehören zum Beispiel die Trainingstherapie und ein Bewegungsbad. „Es ist unser zentrales Gebäude für die Weiterentwicklung der Patienten“, fasst Klinikmanager Krumm zusammen. Während der Bauzeit mussten Küche und Speisesaal in andere Gebäude umziehen. Seit September geht es kulinarisch im neuen Haus weiter, seit November ist auch der Therapiebereich im Untergeschoss in Betrieb.

Inbetriebnahme soll nachträglich gefeiert werden

Die Bauzeit fiel fast genau mit der Corona-Pandemie zusammen, erklärt Jörg Krumm. Im Winter 2019 habe der Rohbau begonnen. Nennenswerte Unterbrechungen wegen der Pandemie habe es aber nicht gegeben. Einen Wermutstropfen gab es: Die Inbetriebnahme konnte nicht gefeiert werden. Das soll aber noch diesen Monat mit den Mitarbeitern nachgeholt werden.

Die Kliniken Schmieder Der Standort Gailingen Die Schmieder-Klinik in Gailingen gehört zum gleichnamigen Klinikunternehmen, das heute seinen Sitz in Allensbach hat. Der Ursprung der Kliniken Schmieder liegt allerdings in dem kleinen Ort am Hochrhein. Denn 1950 hat Klinikgründer Friedrich Schmieder begonnen, im Schloss Rheinburg Patienten zu behandeln. Anfang der 1960er-Jahre zog die Klinik aufs jetzige Gelände auf dem Berg, sagt Klinikmanager Jörg Krumm. Inzwischen hat der Gailinger Schmieder-Standort zehn Häuser, von denen drei reine Funktionshäuser sind. Das Unternehmen In den 1970er-Jahren erweiterte sich Schmieder nach Allensbach, wo sich heute der Unternehmenssitz befindet. In den 1990er-Jahren wurde die Klinik in Konstanz eröffnet. Inzwischen hat das Klinikunternehmen zudem Standorte in Heidelberg, Stuttgart und Gerlingen bei Stuttgart. Die Mitarbeiterzahl gibt das Unternehmen mit mehr als 2200 an. Am Standort Gailingen arbeiten demnach etwa 250 Menschen, die jährlich etwa 3000 Patienten behandeln. Die Klinik am Hochrhein verfüge über etwa 280 Betten, sagt Manager Krumm. Laut Unternehmensangaben sind davon durchschnittlich 272 Betten belegt. Ein Reha-Aufenthalt dauert im Durchschnitt vier Wochen. Die Leistungen In Gailingen bietet die Klinik ausschließlich neurologische Rehabilitation für Erwachsene an. Patienten werden in den Reha-Phasen A bis E behandelt – also von der akuten Phase bis zur Berufsorientierung. Dafür gebe es auch Werkstätten mit Therapeuten, die gleichzeitig Meister in ihrem Handwerk sind, sagt Markus Stadtmüller als Marketingleiter der Kliniken Schmieder. Eine Besonderheit in Gailingen sei das Multiple-Sklerose-Zentrum und ein Schwerpunkt auf die Reha-Behandlung von Long-Covid-Patienten. Dafür arbeite man mit mehreren Hochschulen zusammen, sagen Stadtmüller und Krumm.

Ein Blick ins Bewegungsbad im Untergeschoss des neuen Haus Baden. | Bild: Freißmann, Stephan

Doch die Modernisierung des Klinikstandorts beschränkt sich nicht auf den Neubau des Multifunktionsgebäudes. Schon 2018 sei eine neue Energiezentrale in einem anderen Klinikgebäude eingerichtet worden. Ein gasbefeuertes Blockheizkraftwerk erzeuge nun Wärme und Strom. Der Strom, der nicht selbst verbraucht wird, werde ins Netz eingespeist. Gleichzeitig sei das Leitungsnetz auf dem Gelände erneuert worden, sagt Klinikmanager Krumm. All das soll zu mehr Effizienz beim Energieverbrauch führen. Und das habe auch funktioniert: „2021 haben wir messbar weniger Energie verbraucht als in der Zeit vor der Heizzentrale.“

Abschüssiges Gelände ist eine Herausforderung

Und zum Masterplan gehört auch die Barrierefreiheit. Denn obwohl es sich um eine Reha-Klinik handelt, gibt es im Park auf dem abschüssigen Gelände am Berg doch einige Treppen und steile Wege. Einen Schritt, um diese Hindernisse zu beseitigen, gab es ebenfalls im Zusammenhang mit dem Neubau von Haus Baden: Von dort führt eine geschwungene Rampe mit sechs Prozent Gefälle auf die nächste tiefergelegene Ebene. Denn manche Patienten brauchen einen Rollator – eine Herausforderung auf dem schwierigen Gelände.

Gailingen Das Hegau-Jugendwerk feiert sein erstes halbes Jahrhundert Das könnte Sie auch interessieren

Die Investitionen in den Standort sind eine unternehmerische Entscheidung, daran lässt Jörg Krumm keinen Zweifel. Im Klartext: Das Klinikunternehmen geht ein gewisses Risiko ein – zumal anders als bei städtischen oder Kreiskrankenhäusern keine öffentliche Körperschaft im Hintergrund steht, die mitunter Verluste ausgleichen könnte. „Das Geld müssen wir verdienen“, sagt Krumm.

Investitionen sind nötig, um auf dem Markt zu bestehen

Reha-Aufenthalte würden zwar nach wie vor nach Tagessatz bezahlt und nicht nach Fallpauschalen wie bei Akutkrankenhäusern. Doch auch bei Reha-Kliniken gehe es um Effizienz, denn: „Es steht keiner mit der Gießkanne da und schüttet Geld aus“, wie es Jörg Krumm formuliert. Und auch dazu soll das Modernisierungsprogramm in Gailingen dienen: Auf dem Markt bestehen zu können.