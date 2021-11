Bei drei positiven Corona-Tests ist es bislang geblieben: Am Allensbacher Kinderhaus am Walzenberg ist eine der drei Erzieherinnen aus der Quarantäne zurückgekehrt. Das teilte die Gemeinde am Mittwoch über eine Presseerklärung mit.

Für zwei weitere Beschäftigte endet die Quarantäne voraussichtlich am Montag. Weitere positive Schnelltests seien am Kinderhaus bislang nicht aufgetreten, erklärte die Gemeindeverwaltung weiter. Alle drei erkrankten Erzieherinnen waren oder sind gesundheitlich stark beeinträchtigt und durch die Infizierung sehr angeschlagen, heißt es weiter. Die Infektion habe einen mittelschweren Verlauf gebracht. „Glücklicherweise hat sich die Situation inzwischen verbessert und die Personen sind in keinem lebensbedrohlichen Zustand“, schreibt die Gemeinde.

Kritik an Brief Stefan Weiss kritisiert einen anonymen Brief zu den Infektionen im Kinderhaus Walzenberg. In diesem werde Misstrauen gegenüber dem Kinderhaus und der Gemeinde gesät „und die aufopferungsvolle Arbeit der Erzieherinnen seit nunmehr fast zwei Jahren so in Frage gestellt.“ Alle Beschäftigten in den Kinderhäusern gingen mitunter ein hohes gesundheitliches Risiko ein.

Vor diesem Hintergrund ruft sie Eltern nochmals dazu auf, bis zur eventuellen Einführung der Pool-Tests in den Kinderhäusern die freiwilligen Lolli-Tests anzunehmen und die Kinder bei Auftreten von Symptomen nicht in die Betreuungseinrichtungen zu schicken. Zudem erinnert Hauptamtsleiter Stefan Weiss an die Corona-Telefonnummer im Rathaus, (07533)8 01 14, an die sich auch Eltern wenden können. Informationen gebe es auch direkt im Hauptamt, bei der Kinderhausleitung oder bei Bürgermeister Stefan Friedrich.