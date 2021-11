In Allensbach steht wieder das Coronavirus im Fokus. Diesmal haben sich drei Mitarbeiter des Kinderhauses Walzenberg mit dem Virus angesteckt. Vergangene Woche wurden die Eltern informiert, bisher gibt es angeblich keine neuen Fälle. Wie Bürgermeister Stefan Friedrich gegenüber dem SÜDKURIER erklärt, haben man aus den Ausbrüchen in der Grundschule gelernt.

Was passiert eigentlich mit einem Kindergarten, wenn sich mehrere Erzieher mit dem Covid-19 Virus anstecken? Diese Frage stellt sich aktuell im Kinderhaus am Walzenberg in Allensbach. Wie Allensbachs Bürgermeister Stefan Friedrich auf Anfrage des