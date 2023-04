Die Postfiliale in Allensbach wechselt den Betreiber. Die bisherige Betreiberin, Jessica Bebensee, erklärte, sie höre nach acht Jahren auf, weil es finanziell nicht mehr lohnenswert sei. Zudem habe sie noch zwei Postfilialen in Radolfzell und seit einem Jahr mit Personalmangel zu kämpfen.

Allensbach Der Wahlsonntag ist vorbei – Hier gibt es alles zur Bürgermeisterwahl zum Nachlesen Das könnte Sie auch interessieren

Postfiliale ist ab 2. Mai an neuer Stelle

Mit dem Betreiberwechsel ist auch ein Umzug verbunden: Vom bisherigen Standort an der Radolfzeller Straße nur circa um 100 Meter in die Konstanzer Straße. Eileen Herlemann wird die Postfiliale übernehmen. Die Gemeinde vermietet ihr hierfür die Räume der früheren Nikolaus-Apotheke, wo zuletzt das Corona-Testzentrum war. Die alte Filiale hat seit Ende April geschlossen. Am 2. Mai öffnet die neue, erklären Herlemann und Bürgermeister Stefan Friedrich.

„Für uns ist klar: Wir wollen, dass die Post im Ort bleibt“, betont Friedrich. Und als Eileen Herlemann wegen der Postfiliale bei der Gemeinde angefragt habe, habe man ihr die frühere Apotheke angeboten, weil es die einzigen geeigneten Gewerberäume im Ortszentrum seien, die der Gemeinde gehören. Die Verwaltung habe zuvor vergeblich versucht, die Räume wieder an eine Apotheke zu vermieten, erklärten Friedrich und Hauptamtsleiter Stefan Weiss.

Mehr über Eileen Herlemann Eileen Herlemann erklärt, sie sei von der Post angefragt worden, als der bisherige Filialvertrag gekündigt wurde. Sie habe bereits reichlich Erfahrung mit Brief- und Paketdienstleistungen. In Konstanz habe sie früher seit 2011 zwei Geschäfte mit Postfilialen gehabt. Und seit 2019 betreibe sie den Tante-Emma-Laden Glücksmoment in Stahringen, in dem sie den Job für alle Paketdienstleister übernommen habe. Dort biete sie zudem etwa Schreibwaren, Hygieneartikel, Lottoannahme, Kaffee und Spielwaren an. Und so plane sie das auch in Allensbach, wo das neue Geschäft ebenfalls Glücksmoment heißen solle. „Wir starten hier mit der Post. Und dann schauen wir mal, was die Leute sich wünschen.“ Das Geschäft in Stahringen wolle sie behalten, so Herlemann.

Eileen Herlemann wird ab Mai die Postfiliale in Allensbach betreiben – in den Räumen der früheren Nikolaus-Apotheke. Bürgermeister Stefan Friedrich freut sich, dass die Post im Ort erhalten bleibt. | Bild: Zoch, Thomas

Bäckerei soll am 2. Mai wieder offen sein

Doch Ende April endete auch eine Allensbacher Ära: Bäckermeister Christian Ratzek hat nach 40 Jahren aufgehört. Das habe er schon länger gewollt, erklärt der 55-Jährige, aber er habe erst einen Nachfolger finden müssen. „Es war uns schon ein Anliegen, dass es weitergeht.“

Den Laden übernimmt der Bäckermeister Tobias Nestel aus Singen zum 2. Mai. Nachdem er gehört hatte, dass Ratzek einen Nachfolger sucht, sei man ins Gespräch gekommen. „Wir waren uns gleich sympathisch“, sagt Nestel. Seit Ende April ist das Geschäft eine Woche zum Aus- und Umräumen geschlossen.

Mehr über Tobias Nestel Auch sein Familienbetrieb habe eine sehr lange Tradition, betont der 37-Jährige, der seit 2010 Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Singen ist. Auf traditionelles Handwerk lege er großen Wert, zum Beispiel, dass der Teig reichlich Zeit bekomme, um zu gehen und zu reifen. Und manche Rezeptur stamme noch von seinem Großvater. „Dem einen wird‘s schmecken, dem anderen nicht“, meint Nestel. „Wir werden‘s nicht allen recht machen können.“ Durch die Filiale im Norma dürften ohnehin viele Allensbacher bereits dessen Produkte kennen. Die Filiale im Norma im Gewerbegebiet werde er vorerst weiter behalten, erklärt Nestel. „Das wird sich zeigen, wie es dort weitergeht. Das muss der Markt entscheiden.“ Doch die Konkurrenz habe im Gewerbegebiet in den letzten Jahren stark zugenommen durch Aldi, Heimatliebe und Kutmühle. „Jetzt haben wir das Glück, dass wir in Allensbach ein weiteres Standbein haben“, meint der 37-Jährige.

Den Laden wolle er aber nicht groß verändern, erklärte Nestel im Vorfeld. Lediglich vielleicht anders streichen in seiner Firmenfarbe Pink. Nestel wird in den Räumen von Ratzek eine weitere Filiale einrichten, die zu etwa zwei Dritteln mit frischen Backwaren aus seiner Backstube in Singen beliefert werde. Zudem wolle er selbstgemachte Teiglinge für Brezel, Brötchen und Brot anliefern, so der 37-Jährige, die dann vor Ort in einem Umluftbackofen gebacken werden.

Die Öffnungszeiten wolle er beibehalten – auch Sonntagvormittag. Die Allensbacher und Touristen werden also auch weiterhin im Ortszentrum frische Backwaren kaufen können, aber für viele wird es sicher trotzdem eine Umstellung sein. Was es künftig nicht mehr geben wird, sind Demeter-Biobackwaren. Das mache er nicht, so Nestel.

Allensbach Kurioser Fund! Warum liegt eine riesige Eistüte im Wald bei Allensbach? Das könnte Sie auch interessieren

„Es ist schon schweren Herzens“, sagt Christian Ratzek über sein Aufhören. Viele Kunden hätten Tränen in den Augen gehabt und hätten sich bedankt und gefragt, mancher sei schon als Kind im Laden gewesen. An mangelndem Umsatz liege es also nicht, so Ratzek. „Wir sind rundum zufrieden. Die Arbeit macht mir auch immer noch Spaß“, erklärt der 55-Jährige. Und eigentlich sei er noch zu jung, um aufzuhören. „Aber es ist zu viel. Jeden Tag Arbeit, Arbeit, Arbeit.“ Und das sieben Tage in der Woche, das sei eine hohe Belastung. Denn es sei auch eine harte Arbeit – vor allem nachts.

Als Arbeitgeber müsse er jeden Tag da sein, sonst laufe es nicht. Er habe jetzt seit fünf Jahren keinen Urlaub gemacht und müsse auf seine Gesundheit achten. Und schließlich gehe es ihm auch darum, dass seine Mutter Isolde mehr Lebensqualität bekomme. Die 79-Jährige arbeitet noch jeden Tag mit. Zu seinen Plänen für die Zukunft meint Ratzek nur: „Ich muss erst mal schauen, dass ich runterkomme. Es ist vieles offen. Alles kann, nichts muss.“

Schluss nach 63 Jahren Die Bäckerei Ratzek im Allensbacher Ortszentrum gab es seit 63 Jahren. Damals übernahm der Bäckermeister Gerhard Ratzek den Betrieb, den er dann vor 20 Jahren an seinen Sohn Christian übergab. Doch die Tradition der Bäckerei in diesem Haus reiche deutlich weiter zurück, erklärt Christian Ratzek. Das habe es hier schon um das Jahr 1900 gegeben, vermutlich auch schon früher. Nun übernimmt der Bäckermeister Tobias Nestel aus Singen den Laden. Er hat aktuell zwölf Filialen in der Region, unter anderem in Allensbach im Norma sowie in Konstanz am Ebertplatz und in der Rheingutstraße.