11 Uhr: Der Amtsinhaber wählt

Stefan Friedrich hat in Kaltbrunn gewählt. Dort wohnt er mit seiner Familie, auch seine Frau Julia ist beim Gang zum Wahllokal dabei. Zur Wahl meint er am Wahltag, könne er nichts mehr weiter tun. „Da kann ich nur zuwarten. Der Wähler entscheidet. Das sehen wir heute Abend um 19 Uhr“, sagt der Amtsinhaber. Den Tag werde er mit seiner Familie bei Kaffee und Kuchen sowie Spazierengehen verbringen.

Bild: Zoch, Thomas

Vor dem Wahllokal im alten Rathaus in Kaltbrunn grüßen ihn andere Wähler freundlich. Am Vormittag kommen hauptsächlich ältere Bürger, um ihre Stimme abzugeben. Bis 11 Uhr liegt die Wahlbeteiligung in Kaltbrunn bei etwa zehn Prozent. Erfahrungsgemäß kommen hier viele Wähler etwas später.

23. April, 8 Uhr: Es ist Wahltag!

Nach einigen Wochen des Wahlkampfes steht heute das große Finale um das Rennen für das Amt des Bürgermeisters in Allensbach an. Wer wird der neue Rathaus-Chef: Amtsinhaber Stefan Friedrich oder Robert Hogg aus Engen-Stetten? Die Wahllokale sind seit 8 Uhr am Sonntag geöffnet und bleiben es bis 18 Uhr.

Alles, was Sie wissen müssen

6000 Stimmzettel, zwei Namen, ein Kreuz und eine unausgesprochene Frage: Vor diesem Hintergrund startet die Gemeinde Allensbach in die Bürgermeisterwahl. Am 23. April geht es darum, wer in den nächsten acht Jahren den Chefsessel im Rathaus einnimmt. Und darum, wie groß der Rückhalt im Ort für den Amtsinhaber ist.

Allensbach Finale im Wahlkampf! Hier treffen die Kontrahenten der Bürgermeisterwahl aufeinander Das könnte Sie auch interessieren

Wer sind die Allensbacher Kandidaten?

Entsprechend groß ist die Spannung, wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt – und wie das Ergebnis für Stefan Friedrich ausfällt. Auf dem Stimmzettel steht unter dem Namen von Stefan Friedrich (40) der von Robert Hogg (64) aus Engen-Stetten, dessen Bewerbung vom Gemeindewahlausschuss buchstäblich in letzter Minute ebenfalls angenommen wurde.

Amtsinhaber Stefan Friedrich will weitere acht Jahre Bürgermeister in Allensbach bleiben. | Bild: Hanser, Oliver

Robert Hogg ist auf dem Stimmzettel der einzige Gegenkandidat von Stefan Friedrich. | Bild: Hanser, Oliver

Mit großem Interesse werden die Allensbacher aber auch verfolgen, wie viele Wahlberechtigte die freie Zeile auf dem Stimmzettel nutzen. Dort kann ein weiterer Name eingetragen werden. Zuletzt hatten mehrere Initiativen dafür geworben, diese Möglichkeit zu nutzen und am Sonntag eine absolute Mehrheit für Amtsinhaber Friedrich zu verhindern.

Wann müsste eine Neuwahl erfolgen?

Gewählt ist, wer bereits im ersten Wahlgang die meisten Stimmen hat (absolute Mehrheit, 50 Prozent der gültigen Stimmen plus eine). Nur wenn diese Mehrheit von keinem Bewerber erreicht wird, findet eine Neuwahl statt, bei der die höchste Stimmenzahl und bei Stimmengleichheit das Los entscheidet.

Zu dieser Neuwahl können, wie zuletzt in Gaienhofen und Tengen mit erheblichen Folgen für das Wahlergebnis geschehen, auch neue Bewerber einsteigen, sie würde falls erforderlich am 7. Mai stattfinden.

Allensbach Auch Stuttgart weiß es nicht! Wann die B33 bei Konstanz fertig wird, kann derzeit niemand sagen Das könnte Sie auch interessieren

Wie verlief die letzte Bürgermeisterwahl?

Friedrich war am 19. April 2015 zum ersten Mal gewählt worden. Der langjährige und hoch geachtete Amtsinhaber Helmut Kennerknecht war nicht mehr angetreten. Der damals 32-jährige Friedrich errang bei einer beachtlichen Wahlbeteiligung von 64,99 Prozent aus dem Stand 79,44 Prozent der Stimmen, was als triumphaler Sieg gewertet wurde. Auf dem zweiten Platz landete damals 18,18 Prozent Tobias Schumacher aus Spaichingen.

Was müssen Wähler am Wahlsonntag beachten?

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wahlberechtigten – Deutsche und EU-Bürger ab 16 Jahren – haben von der Gemeinde Post bekommen, in der das Wahllokal vermerkt ist. Mitbringen müssen sie aber vor allem einen Personalausweis.

Ein Ergebnis dürfte gegen 19 Uhr vorliegen. Wer die kostenlose SÜDKURIER-Nachrichtenapp für iOS oder Android auf dem Smartphone installiert hat und Allensbach als Ressort für Push-Nachrichten einstellt, bekommt das Resultat direkt auf den Handybildschirm geschickt.