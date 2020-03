Nur keine Corona-Risiken eingehen. Das sagen sich regionale Veranstalter auf dem Bodanrück. Um der Verbreitung des Virus keinen Vorschub zu leisten, haben sie jetzt in Dettingen das Starkbierfest abgesagt, das der Musikverein am 14. März im Gasthaus Kreuz abhalten wollte, in Allensbach den Abendbasar, der für 13. März in der Bodanrückhalle geplant war, und ebenfalls in Allensbach Versammlungen von Feuerwehren.

Vocal Night in der Bodanrückhalle findet statt – Stand Montagnachmittag

Die Gemeinde Allensbach hat zudem lange mit der Entscheidung gerungen, ob die Vocal-Night am Mittwoch, 11. März, vor rund 600 Zuschauern in der Bodanrückhalle wie geplant über die Bühne gehen kann. Nach dem Stand vom gestrigen Montagnachmittag findet das Konzert statt, wie Bürgermeister Stefan Friedrich mitteilte.

Die Künstler aus Norddeutschland und Großbritannien stehen bereit, sagte Ulla Hirschböck vom Tourismusbüro Allensbach. Keiner komme aus einem Risikogebiet.

Kann man bei Sorgen um die Gesundheit Tickets zurückgeben?

Die Gemeinde wolle sich kulant zeigen bei nachvollziehbaren besonderen Corona-Sorgen. Wer etwa zur Gruppe der stark gefährdenden Menschen gehöre, könne die Karten zurückgeben und bekomme den Eintrittspreis erstattet. Rund 20 Personen hätten bisher von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Gasthaus Kreuz und Musikverein entschieden sich gemeinsam für Absage des Starkbierfests

Die Schweiz hat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern wegen der Corona-Gefahren verboten, hierzulande ermuntert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ebenfalls dazu, Veranstaltungen in dieser Größenordnung abzusagen. Bei den jetzt abgesagten oder in Frage stehenden Ereignissen in Dettingen und Allensbach erwarten die Veranstalter deutlich weniger Besucher.

Dennoch wollen sie auf Nummer sicher gehen. „Wir wollen keine Risiken eingehen“, sagt Hans Rommel, Chef des Gasthauses Kreuz, auf Nachfrage. Aus Verantwortung den Mitarbeitern und Gästen gegenüber habe man gemeinsam mit dem Musikverein Dettingen-Wallhausen entschieden, das Starkbierfest dieses Jahr ausfallen zu lassen.

Der Kreuz-Wirt sorgt sich um Gesundheit seiner Mitarbeiter

Zwar wären nur rund 200 Menschen gekommen, diese wären aber sehr dicht gedrängt gesessen, und auch Verwechslungen von Trinkgläsern wären nicht ausgeschlossen gewesen. Unter dem Strich hätte das Starkbierfest den idealen Boden für die Verbreitung eines Virus geboten.

Für den Familienbetrieb, der mit seinem Gasthof Kreuz, dem Landhotel Traube, der Trube-Stube und dem Biergarten mit Stube von Hof Höfen Verantwortung für 22 feste Mitarbeiter trage, wäre es fatal, müsste dieser wegen eines Krankheitsfalls wochenlang schließen. „Wir wollen das nicht herausfordern.“ Der normale Wirtsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter, es sei aber schon zu merken, dass die Geselligkeit wegen der Unsicherheiten durch die Corona- Epidemie leide, so Rommel.

In Dettingen könnten auch Dorffest, Hafenfest und Bergfest gefährdet sein

Der Dettinger Ortsvorsteher Roger Tscheulin zeigt Verständnis. „Lieber vorsichtiger sein als übermütig.“ Die Gefahren seien sehr real und könnten jede Region betreffen. Von der Politik würde er sich wie in der Schweiz klare Ansagen wünschen.

Tscheulin geht davon aus, dass das Coronavirus über Monate Thema bleibt. „So schnell wird es nicht vorbeigehen.“ Auch das Bergfest, das Dorffest und das Hafenfest könnten dann in Frage stehen.

Warum die Feuerwehr mehrere Veranstaltungen absagt

Schon abgesagt sind die Delegierten-Versammlung des Kreisfeuerwehr-Verbands am 27. März in Allensbach und die Jahresversammlung der Allensbacher Feuerwehr am 20. März. So wollen die Retter einem Super-Gau vorbeugen, dem flächendeckenden Totalausfall von Einsatzkräften im Landkreis durch einen Infektionsfall.

Bei der Delegiertenversammlung wären rund 350 Vertreter der Feuerwehren im Kreis zusammengekommen, darunter auch die Kommandanten und andere Führungspersonen, sagt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehr-Verbands Stefan Kienzler. Auch das Innenministerium habe Feuerwehren dazu geraten, auf alle Versammlungen zu verzichten, die nicht für den Dienstbetrieb notwendig sind. Die Zusammenkünfte sollen zu einem noch nicht bestimmten Zeitpunkt nachgeholt werden.

Abendbasar in der Bodanrückhalle fällt ebenfalls aus

Auch die Reichenauer Feuerwehr überlegt, ihre Hauptversammlung zu verschieben. Weitere Veranstaltungen stehen derzeit auf der Reichenau nicht in Frage, so die Auskunft von Bürgermeister Wolfgang Zoll.

Schon gestrichen ist in Allensbach der Abendbasar, der für den 13. März in der Bodanrückhalle geplant war. Die Veranstalter hatten für den Verkauf von Kinder- und Jugendkleidern bis zu 600 Besucher erwartet. Nachdem das Corona-Virus auch im Kreis Konstanz angekommen sei, habe man sich zur Absage entschieden, sagt Elke Maybank vom Organisationsteam.

Es gelte vor allem Menschen mit Vorerkrankungen vor einer Ausbreitung des Virus zu schützen. Hier habe man nun selbst einen Beitrag dazu leisten können. Der nächste Abendbasar ist am 25. September.