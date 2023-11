Die Behelfsauffahrt Allensbach-Ost auf die B33 hat es in sich. Denn in diesem Bereich ist die Bundesstraße bedingt durch den stockenden Ausbau ein einziges Geschlängel. Am Sonntagnachmittag, 12. November, hat ein 71-jähriger Autofahrer an der Stelle den Überblick verloren. Die Folge: rund 7000 Euro Schaden.

Allensbach Volltrunken in die Kurve: Mercedes-Fahrer verursacht Unfall auf der B33 Das könnte Sie auch interessieren

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, war der Mann gegen 13.20 Uhr auf der Konstanzer Straße durch Allensbach unterwegs und wollte schließlich mit seinem Toyota Lexus im Bereich der vorübergehenden Anschlussstelle in Richtung Konstanz auf die B33 einscheren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes B-Klasse, dessen 80-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße Richtung Konstanz fuhr. Die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.