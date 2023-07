Wer tritt bei den Salem Open Airs auf?

Die Salem Open Airs starten am Freitag, 21. Juli mit Roland Kaiser. Tags darauf, am Samstag, 22. Juli treten OneRepublic auf. Nach einer kurzen Verschnaufpause sind am Dienstag, 25. Juli Simply Red zu sehen und zu hören. Der Abend darauf, Mittwoch, 26. Juli, gehört Eros Ramazzotti. Und am Freitag, 11. August schließt Andreas Gabalier die Salem Open Airs 2023 mit seinem Auftritt.

Gibt es noch Eintrittskarten und zu welchen Preisen?

Die Open Airs mit OneRepublic und Andreas Gabalier sind restlos ausverkauft. Für Roland Kaiser sind ebenfalls keine Tickets mehr verfügbar. Für die anderen Konzerte gibt es allerdings noch Eintrittskarten: Simply Red ab 80,75 Euro pro Karte und Eros Ramazzotti ab 75,50 Euro pro Karte. Erhältlich sind sie im Internet unter anderem beim Veranstalter Allgäu Concerts.

Wann beginnen die Konzerte?

Einlass zum Salem Open Air mit Roland Kaiser ist ab 17.30 Uhr. Der Support steht ab 19 Uhr auf der Bühne. Um 20 Uhr übernimmt Kaiser, wie Allgäu Concerts mitteilt. Das Ende des Konzertabends ist für etwa 22.30 Uhr vorgesehen.

Bei OneRepublic startet der Einlass um 18 Uhr. Support 1 tritt um 19 Uhr auf, Support 2 um 20 Uhr. Ab 21 Uhr steht schließlich die Band auf der Bühne. Gegen 22.40 Uhr geht das Open-Air-Konzert zu Ende.

Für Simply Red ist ab 17.30 Uhr Einlass. Der Support spielt ab 19 Uhr. Simply Red treten ab 20 Uhr auf. Der Konzertschluss ist für circa 21.45 Uhr geplant, heißt es von Allgäu Concerts.

Einlass zum Salem Open Air mit Eros Ramazzotti ist ab 18 Uhr. Der Support ist um 20 Uhr dran und Ramazotti um 21 Uhr. Er singt etwa zwei Stunden lang bis 23 Uhr.

Bei Andreas Gabalier beginnt der Einlass um 17.30 Uhr. Musik vom Support gibt es ab 19.30 Uhr. Danach erobert Gabalier von 20.30 bis etwa 23 Uhr die Bühne.

Wo darf zu den Salem Open Airs geparkt werden?

„Die Parkflächen P1, P2, P3, P4 und P5 befinden sich nah am Schloss und sind deswegen kostenpflichtig“, teilt Allgäu Concerts mit. Die Parkplatzgebühr beträgt 5 Euro. Sobald die Parkplätze direkt am Schloss besetzt sind, wird die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände ab dem Kreisverkehr gesperrt.

Am Schlosssee besteht die Möglichkeit, kostenlos zu parken. Allerdings ist damit ein Fußweg von rund 20 Minuten bis zum Veranstaltungsgelände rund um Kloster und Schloss Salem verbunden.

Am Haupteinlass steht ein Fahrradparkplatz zur Verfügung. Für die Fahrräder wird jedoch keine Haftung übernommen. Anmeldungen für das Bus-Shuttle sind nur noch beim Open Air mit Andreas Gabalier möglich. Hier geht es zur Anmeldeseite.

Ist es möglich, mit dem Taxi zu den Konzerten zu fahren?

Laut Allgäu Concerts befindet sich der Taxistand an der Bushaltestelle Stephansfeld Ortsmitte/Sparkasse. „Die Taxis werden nicht mehr bis zum Schloss vorgelassen. Wer sich also ein Taxi bestellen möchte, bitte diese Adresse angeben.“ Und wer spontan nach dem Konzert mit dem Taxi fahren wolle, könne dort hingehen. Die Taxiunternehmen seien entsprechend informiert.

Welche Taschen und Gegenstände sind auf dem Gelände erlaubt?

Allgäu Concerts zufolge sind Rucksäcke, große Handtaschen und Turnbeutel auf dem Veranstaltungsgelände generell verboten. „Diese können auch nicht am Veranstaltungsgelände deponiert werden, also bitte gleich zu Hause oder im Auto lassen“, heißt es weiter. Kleine Handtaschen und Bauchtaschen bis Größe A5 (14,8 mal 21 Zentimeter) seien gestattet, würden jedoch am Einlass vom Sicherheitspersonal durchsucht. Es wird um eine frühe Anreise gebeten, da durch die Personenkontrollen Warteschlangen entstehen können.

Schon ein Konzert für 2024 bekannt Das erste Salem Open Air für 2024 steht. Die Band Pur gibt sich am Samstag, 3. August die Ehre. Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ präsentieren die Musiker ihr neues Album, aber auch Hymnen wie „Abenteuerland“. Der allgemeine Kartenvorverkauf ist bereits gestartet.

Der Veranstalter bittet darum, nur das Allernötigste mitzubringen. Auf dem Gelände sind keine Schließfächer für Wertsachen vorhanden. In den Handtaschen, Bauch- und Gürteltaschen dürfen kleinere Digitalkameras und Handys, Knirpse, Jacken und persönliche Kleidung mitgeführt werden. „Grundsätzlich gilt: Alle Gegenstände, die eine Gefahr für die Besucher, Künstler und Mitarbeiter darstellen oder eine Unfallgefahr hervorrufen können, sind auf dem Gelände verboten“, schreibt Allgäu Concerts. Darunter fallen beispielsweise Waffen, Hocker und große Regenschirme. Auch professionelle Film- und Fotoausrüstung ist untersagt.

Können die Besucher etwas zum Trinken und Essen kaufen?

An Verkaufsständen im Schlossgarten sind vor und während der Salem Open Airs Getränke und Speisen erhältlich.

Wie erfährt das Publikum von einer Absage?

2022 musste das Salem Open Air mit James Blunt aufgrund eines Unwetters abgesagt werden. Eine Entscheidung dieser Art trifft ein Krisenstab. „Eine Absage wird nur dann in Betracht gezogen, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Dieser Umstand wird vor Ort von den Einsatzleitern in Abstimmung mit Behörden und Polizei festgelegt“, erklärt Allgäu Concerts. Aktuelle Informationen gibt es hier und auf den Social-Media-Kanälen des Konzertveranstalters. Vor Ort werden im Bedarf Lautsprecherdurchsagen gemacht.

Schlechtes Wetter an sich sorgt nicht für eine Absage. Die Konzertbesucher sollten sich je nach Wetterbericht passend kleiden und ausstatten. Vor Ort werden Regenponchos für 3 Euro verkauft. Bei Hitze sollte auf Sonnencreme, -hut und -brille geachtet werden.