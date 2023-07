Für die Macher der Open Airs am Bodensee ist es die erste richtige Konzertsaison seit der Corona-Pandemie. Stefanie Kloß, Frontfrau der Band Silbermond, bringt es beim Meersburg Open Air auf den Punkt: „Ich sehe frische Entscheidungen.“ Keine Eintrittskarten, die coronabedingt seit Jahren in der Schublade lagen. Keine Nachholtermine, sondern eine Open-Air-Reihe ohne Einschränkungen und Nachwehen. Der Silbermond-Sängerin treibt es vor Rührung fast die Tränen in die Augen, 3500 Fans auf dem Schlossplatz jubeln ihr zu.

Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß sieht „frische Entscheidungen". Keine Nachholtermine mehr wegen der Pandemie.

Veranstalterin des Meersburg Open Airs ist die Allgäu Concerts GmbH mit Sitz in Buchenberg bei Kempten. Geschäftsführerin Michaela Schneider zeigt sich bei einem Pressegespräch ebenfalls zufrieden: „Wir haben ganz tolle Verkaufszahlen. Wir haben einen der besten Sommer dieses Jahr.“ Die Auftritte von Sarah Connor und der Band Santiano in Meersburg waren mit jeweils 4000 Besuchern restlos ausverkauft. Allgäu Concerts ist in der Region noch für das Salem Open Air verantwortlich. Hier sind für den Abend mit Andreas Gabalier am 11. August bereits keine Eintrittskarten mehr zu haben.

Die Vaddi Concerts GmbH zeichnet für die Open Airs in Tettnang und FN:Pop in Kooperation mit der Stadt Friedrichshafen und dem Kulturhaus Caserne verantwortlich. „Am Bodensee ist noch keine von den Shows ausverkauft“, berichtet Pressesprecher Jan Obri auf Nachfrage. Aber: „Es gibt einige, die sehr gut laufen.“ Das sind ihm zufolge Zaz (13. Juli) und Michael Patrick Kelly (16. Juli) in Tettnang sowie Wincent Weiss am 11. August in Friedrichshafen. Nichts sei total unter den Erwartungen, verrät der Pressesprecher.

Bei FN:POP handelt es sich um die Premiere der Veranstaltungsreihe am Graf-Zeppelin-Haus. Obri blickt auf „viele Jahre“ voraus, „wo wir das gemeinsam machen können“. Zum einen funktioniere alles reibungslos, zum anderen gebe es gut abgesteckte Felder. Allen ist klar, „wer für welche Felder verantwortlich ist“. Obri sagt über die Zusammenarbeit mit Graf-Zeppelin-Haus und Kulturhaus Caserne: „Wir können uns aufeinander verlassen.“

Die Macher der Konzertreihe (von links): Claus-Michael Haydt, Kulturhaus Caserne, Jens Buck, Vaddi Concerts, und Matthias Klingler, Leiter des Graf-Zeppelin-Hauses.

Für den Sommer 2024 laufen die Vorbereitungen. Michaela Schneider sagt: „Wir sind schon voll im Booking für 2024.“ Ihrem Empfinden nach planen die Künstler und Agenturen früher als noch vor der Corona-Pandemie. Die Fäaschtbänkler sind die erste Band, die für 2024 in Meersburg verpflichtet werden konnte. Laut Schneider soll auch ein internationaler Künstler auf den Schlossplatz kommen. Für den Schlossgarten in Salem wurde ein Auftritt der Band Pur angekündigt – zumindest über die Social-Media-Kanäle von Allgäu Concerts. Aus den im Vergleich zu den Vorjahren frühen Verpflichtungen ergeben sich Vorteile. „Wir können bei den aktuellen Open Airs schon Werbung für nächstes Jahr machen“, sagt Yasmin Voit vom Marketing bei Allgäu Concerts.

„Pandemie spielt kaum mehr eine Rolle“

Jan Obri von Vaddi Concerts erklärt hinsichtlich der Konzertsaison im kommenden Jahr: „Wir haben bei allen Open Airs für 2024 schon die Fühler ausgestreckt. Noch ist nichts spruchreif.“ In den allermeisten Fällen seien Agenturen zwischen Künstler und Veranstalter geschaltet. „Mit denen pflegt man lange Beziehungen“, sagt Obri. Im Vorfeld wird seinen Ausführungen nach besprochen, was an welchem Veranstaltungsort denkbar ist. Dabei kommt es unter anderem auf die Größenordnung der Plätze an. Nachwirkungen der Pandemie? „Ich habe das Gefühl, die Pandemie spielt kaum mehr eine Rolle, was das Touren betrifft“, antwortet Obri.

Ist klar, wie viele Konzerte ein Künstler in Deutschland absolvieren soll, kommen die Veranstalter ins Spiel. Doch auch die Künstler selbst haben ein Wörtchen mitzureden – und an dieser Stelle punktet die Region. Zaz war 2019 in Tettnang. „Es hat ihr sehr gut gefallen. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Es freut uns, wenn es so gut zusammenpasst, und sie sich bei uns wohlfühlen“, erzählt Obri. Auch Michaela Schneider kennt diesen Effekt. Wie sie beim SÜDKURIER öffnet Türen im Zuge des Silbermond-Konzerts berichtete, wollten etwa die Fantastischen Vier extra wieder nach Salem. 2017 und 2019 haben sie in der Kulisse von Kloster und Schloss Open-Air-Konzerte gespielt.

Produktionskosten steigen Michaela Schneider, Geschäftsführerin bei Allgäu Concerts, berichtet, dass die Produktionskosten um 30 bis 50 Prozent gestiegen seien. „Das kann man natürlich nicht alles auf die Konzerttickets umlegen“, erklärt Schneider. Allgäu Concerts versucht, gut zu kalkulieren und kostenbewusst zu arbeiten. Veranstalter, die früh Bühnen und Zäune mieten, bekommen Schneider zufolge bessere Preise. Auch verfügt der Veranstalter inzwischen selbst über verschiedene Aufbauten. Außerdem liegen die Konzertorte nah beieinander und Künstler werden für Anschlusskonzerte gebucht. Sarah Connor spielte unter dem Dach von Allgäu Concerts etwa am 15. Juni dieses Jahres in Meersburg und am 18. Juni in Kempten. Und: „Von der Größe her sind wir ein Team, wo man die Kosten zusammenhalten kann“, sagt Schneider.

Michael Schneider, Geschäftsführerin von Allgäu Concerts, beim Meersburg Open Air.

Fokussierung auf nationale Künstler

Auffällig ist der Fokus auf nationale Künstler in den vergangenen Jahren. Sarah Connor stand beispielsweise 2016 in Meersburg auf der Bühne, 2022 in Salem und dieses Jahr wieder in Meersburg. „Meine Vermutung ist, dass der Markt in den USA und England so groß ist, dass viele Künstler mit dem Markt ganz gut bedient sind. Das mag einer der Gründe sein“, sagt Jan Obri und fügt hinzu: „Ich fände es schade. Ein durchmischtes Line-up macht Einiges aus. Wir wollen auch internationale Künstler anbieten.“ Vaddi Concerts schafft das diesen Sommer etwa mit Calum Scott in Balingen und Jason Derulo in Freiburg. Und Allgäu Concerts holt One Republic (22. Juli) sowie Simply Red (25. Juli) in den Schlosspark nach Salem.