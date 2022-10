Der erste Konzertabend für die Salem Open Airs 2023 steht fest: Die erfolgreiche US-amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic tritt am 22. Juli 2023, 20 Uhr, am Schloss Salem auf. Beim Konzert präsentieren sie ihre größten Hits sowie Songs aus dem aktuellen Studioalbum „Human“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Allgäu Concerts. Karten für das Konzert in Salem gibt es ab 6. Oktober, 11 Uhr, im Vorverkauf ab 73,90 Euro.

Geschichte der Band beginnt 1996 in Colorado

Die Geschichte von OneRepublic beginnt im Jahr 1996 in Colorado Springs, als sich Ryan Tedder, dem jetzigen Sänger der Band, und Gitarrist Zach Filkins in der Highschool begegnen und ihre erste gemeinsame Band gründen. Nach lokalen Gigs für Freunde und Familie zieht es die beiden jedoch auf verschiedene Unis und sie verlieren sich zwischenzeitlich aus den Augen.

2002 ist Tedder bereits erfolgreicher Songwriter sowie Produzent, als sich die beiden in Los Angeles wiedertreffen. Dort gründen sie eine Band mit dem Namen Republic, schreiben Songs und werden neun Monate später bei Columbia Records unter Vertrag genommen. Mittlerweile komplettiert durch Eddie Fisher am Schlagzeug, Brent Kutzle am Bass und Cello sowie Drew Brown an der Gitarre – und mit leicht verändertem Namen – arbeiten sie mehr als zwei Jahren an ihrem Debütalbum, nur um zwei Monate vor dem geplanten Release von ihrer Plattenfirma fallengelassen zu werden.

Zusammenarbeit mit Timbaland sorgt für Erfolg

Dieser Rückschlag war der Startschuss für den Aufstieg von OneRepublic: Produzent und Songwriter Timbaland, an dem zu dieser Zeit im Popgeschäft kein Weg vorbeiführt, lässt sich vom Talent der fünf Musiker anstecken und kreiert zusammen mit der Band eine neue Version des Songs „Apologize“, der als erste Single ihre Debüts „Dreaming Out Loud“ in der Originalversion eher mäßig erfolgreich war.

Die neue Mischung aus Pop, Rock und RnB schlägt ein wie eine Bombe, läuft in unzähligen Radios, Filmsoundtracks, Fernsehserien und Werbungen hoch und runter – und macht OneRepublic praktisch über Nacht zu internationalen Stars. Auch die nachfolgenden Lieder „All the Right Moves“, „Counting Stars“ oder „Love Runs Out“, werden zu Hits.