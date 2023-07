Wäre es nicht charmant, das Handy während eines Konzerts in der Hostentasche oder in der Handtasche zu lassen? Jedes Konzert wird dank der Allround-Technologie tausendfach in Form von Fotografien und Videos festgehalten. Manch ein Besucher stellt bei dem Versuch, sein Mobiltelefon über lange Zeit stillzuhalten, erstaunliche Kräfte in der Armmuskulatur unter Beweis.

Auf diesem Foto vom Open-Air-Konzert mit Silbermond in Meersburg sind bei genauem Hinschauen mehr als 20 Handys zu erkennen. Bei rund 3500 Zuschauern an dem Abend macht das eine sicherlich schwer zu ertragende Anzahl von Kameralinsen aus, in die die Musiker rund um Frontfrau Stefanie Kloß performen mussten. Viele, viele, viele rechteckige Flächen anstatt Gefühle.

Täschchen für Smartphones

Künstler sind davon zunehmend genervt. Bob Dylans „Rough and Rowdy Ways“-Tour, die ihn im Oktober vergangenen Jahres nach Deutschland führte, wurde als handyfrei beworben. Die Smartphones mussten in eigens für diesen Zweck entwickelten Taschen verschlossen werden. Auch Sängerin und Songwriterin Alicia Keyes nutzte diese Technik, um Besucher ihrer Konzerte von ihren Handys wegzubringen. Und Pop-Sängerin Pink sagte einmal in einem Interview: „Manchmal möchte ich ihnen die Smartphones aus der Hand reißen und sie umarmen.“

Sängerinnen und Sänger legen ihre Seele aufs Parkett. Sie möchten mit ihren Liedern Emotionen wecken. Das funktioniert nicht, wenn Konzertbesucher ständig mit ihrem Smartphone hantieren. Derzeit laufen am Bodensee die Open-Air-Reihen. Alleine die Kulissen versprühen im Abendlicht Magie. Ab dem 21. Juli verwandelt sich der Schlossgarten von Kloster und Schloss Salem zum Beispiel wieder zur Konzertbühne. Hinzu kommt die Live-Musik. Die Konzerte haben das Potenzial, als legendäre Ereignisse in Erinnerung zu bleiben. Weshalb also lediglich durch einen kleinen Bildschirm dabei zuschauen?

AnnenMayKantereit schrieben das Lied „Du bist überall“. Darin heißt es: „Das hört sich jetzt erst mal komisch an / Aber es ist kein schönes Gefühl, bei ‚nem Liebeslied die ganze Zeit mit einem Handy gefilmt zu werden / Den Scheiß guckst du dir eh nie wieder an.“ Hand aufs Herz: Mit diesen Textzeilen haben die Musiker recht. Meine Mutter vergaß ihr Smartphone neulich zuhause, als sie zum Zucchero-Open-Air nach Konstanz ging. „Es hatte seinen freien Abend“, erzählte sie nachher lachend. Freizeit fürs Handy, Konzertmagie für sie. Ganz passend singen AnnenMayKantereit: „Tanzen und an nichts anderes denken.“