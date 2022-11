Vier Jahre nach seinem letzten Studioalbum hat Eros Ramazzotti im Frühsommer 2022 bekannt gegeben, dass er neue Musik veröffentlichen und damit auch auf große Tournee gehen wird. Jetzt hat der Sänger bestätigt, dass er im Juli weitere Shows in Deutschland spielen wird: Am 26. Juli 2023 wird Eros Ramazotti beim Schloss Salem Open Air auf der Bühne stehen. Das gab Veranstalter Allgäu Concerts am Montag bekannt.

Welttournee startete am 30. Oktober in den USA

Mit einer Handvoll Preview-Shows an besonderen Auftrittsorten, wie dem Amphitheater in Verona, stimmte sich Eros Ramazzotti diesen Herbst mit seinem Publikum schon einmal auf die Welttournee ein. Die Premiere fand Mitte September, einen Tag vor Albumrelease, im spanischen Sevilla statt. Weitere Preview-Shows in Italien sowie Griechenland und Israel folgten, bevor die „Battito Infinito World Tour“ am 30. Oktober in Los Angeles startete.

Seit über 35 Jahren einer der beliebtesten italienischen Künstler

Das neue Album von Eros Ramazotti heißt „Battito Infinito“ und ist am 16. September erschienen. Schon mit der ersten Single-Auskopplung „Ama“ habe sich gezeigt, warum der Singer und Songwriter seit über 35 Jahren zu den beliebtesten italienischen Künstlern gehöre, schreibt Allgäu Concerts in der Mitteilung. Auch der Folgesong „Sono“, ein Duett mit dem spanischen Star Alejandro Sanz, reihe sich in die Hits des gebürtigen Römers ein und steigere die Vorfreude auf das Live-Abenteuer.

Bodensee Silbermond, Sarah Connor, One Republic: Diese Konzerte rund um den See stehen für 2023 schon fest Das könnte Sie auch interessieren

Wer Eros Ramazotti einmal auf der Bühne erlebt habe, der wisse, dass dieser insbesondere live zu überzeugen vermöge. Neben einer unverkennbaren Stimme verfüge Eros Ramazotti über Entertainer-Qualitäten und beherrsche verschiedene Instrumente.

„Kann es kaum erwarten, Fans auf der ganzen Welt wiederzusehen“

In der Ankündigung für das Salem Open Air wird Ramazotti zitiert: „Mit diesen Konzerten möchte ich die neuen Songs feiern. Ich habe mich dabei selbst in die Pflicht genommen, jeden einzelnen Schritt dieser Arbeit verfolgt, auf jedes Detail und jede Nuance geachtet – und an jedem dieser Abende wird ein Teil von mir und meiner Geschichte zu sehen und hören sein.“ Er könne es kaum erwarten, seine Fans auf der ganzen Welt wiederzusehen, weil er davon überzeugt sei, dass dies der beste Weg sei, diese aktuelle, sehr komplexe Situation zu bewältigen und wieder Musik zu machen.

Vorverkauf startet am 30. November

Der Vorverkauf für das Konzert startet am 30. November. Die Karten ab 75,50 Euro sind online unter anderem beim Veranstalter Allgäu Concerts erhältlich.