Nach 73 Arena-Shows mit über 600.000 Besuchern in Europa setzen Simply Red ihre Konzertserie im Sommer 2023 fort. In Salem werden Mick Hucknall und seine Band am 25. Juli 2023 auftreten. Das teilte Konzertveranstalter Allgäu Concerts am Montag mit.

Mix aus Soul, Funk und Reggae

Am 21. Juli 2023 spielt Roland Kaiser beim Salem Open Air, am 22. Juli werden One Republic hier auf der Bühne stehen, für 11. August hat sich Andreas Gabalier angekündigt. Die Fans von Simply Red dürfen in Salem den perfekten Mix aus Soul, Funk und Reggae ebenso erwarten wie die geballten Greatest Hits, darunter „Stars“, „Holding Back The Years“, „Fairground“ oder „Money‘s Too Thight To Mention“. Simply-Red-Gründer Mick Hucknall sagt: „Wir freuen uns darauf, im nächsten Sommer erneut für unser Publikum zu performen. Die Tour ist ein einziger Groove.“

Erfolg mit Mischung aus Soul, Pop und Balladen

Die Musik von Simply Red zeichnete sich durch eine eindrucksvolle, zeitlose Qualität aus, die der Band weltweit eine Vielzahl von Top-20-Hits in den 80ern, 90ern und nach 2000 bescherte, wie es in der Ankündigung heißt. Mit ihrer Mischung aus Soul und Pop ebenso wie mit Balladen haben sie einen emotionalen Soundtrack ihrer Zeit geliefert. Ihre über 100 Single- und Album-Chart-Erfolge erreichten eine Gesamtauflage von mehr als 60 Millionen. Dutzende von Gold- und Platinauszeichnungen markieren ihre Karriere. In über 1600 Konzerten bejubelten 13 Millionen Fans die Musik der britischen Band.

Durchbruch 1985 mit R&B-Groove

Ihr Debutalbum „Picture Book“ und die Single „Money‘s Too Tight (To Mention)“ brachte 1985 mit einem R&B-Groove den Durchbruch. Der Millionenseller „Men And Women“ (1987) driftete treffsicher hin zum Funk und die Welterfolge „A New Flame“ (1989) und „Stars“ (1991) fanden eine genaue Balance zwischen den Genres. Auch als Simply Red mit dem globalen Nummer-Eins-Hit „Fairground“ und dem Album „Life“ 1995 Referenzen an die Modern Dance Music lieferten, blieben sie ihrem unverwechselbaren Sound treu.

Mit „Blue“ (1998), „Love In The Russian Winter“ (1999), „Home“ (2003) und „Simplified“ (2005) knüpften Simply Red an die Tradition der Vorgänger-CDs an, reihten weiterhin Erfolg an Erfolg, bis hin zum zehnten Studioalbum „Stay“ (2007). Sein besonderes Gespür für Soul-Klassiker und seine einzigartige Vokalqualität bewies Mick Hucknall immer wieder. So lieferte er bemerkenswerte Interpretationen wie „You Make Me Feel Brand New“ und „If You Don‘t Know Me By Now“ sowie seine Hommage an den einflussreichen Bobby ‚Blue‘ Bland oder sein American-Soul-Album.

Sänger Mick Hucknall schafft Annäherung an Soulstars

Immer wieder gelangen Mick Hucknall und Simply Red die perfekte Verschmelzung von Soul und Pop, wobei der Studiosound authentisch über die Rampe gebracht wurde. Selten hat sich ein britischer Sänger Technik und Resonanz der amerikanischen Soulstars so angenähert, wie dies Hucknall scheinbar mühelos schafft. Seine Songs „Holding Back The Years“, „The Right Thing“, „A New Flame“, „Stars“ oder „You‘ve Got It“ sind Glanzpunkte einer außergewöhnlichen Karriere.

Tickets und Aktion für SÜDKURIER-Abonnenten

Der Kartenvorverkauf für das Konzert von Simply Red startet am Freitag, 11. November. Karten ab 80,75 Euro sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, unter anderem bei Allgäu Concerts. Für SÜDKURIER-Abonnenten startet in Kürze eine Sonderaktion: Sie können Eintrittskarten mit einem Rabatt von 20 Prozent erwerben. Dafür steht ein Kontingent von 200 Karten zur Verfügung. Über den Start der Aktion wird der SÜDKURIER noch informieren.