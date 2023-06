Der Schlossplatz in Meersburg verwandelt sich vom 15. bis 17. Juni wieder zum Festivalgelände. Sarah Connor, Santiano und Silbermond spielen die diesjährigen Meersburg Open Airs. Zwei von drei Konzerten waren noch vor Start der Auflage 2023 ausverkauft. An dieser Stelle sammeln wir alle Berichte und Bilder. Dazu gibt es einen Rückblick auf das vergangene Jahr.

Sarah Connor begeistert Tausende

4000 Fans feierten bereits beim Auftritt von Sarah Connor und Support Zoe Wees am Donnerstagabend. Viel Unterstützung erhielt die 43-Jährige von einem kleinen Konzertgast: der vierjährigen Penelope. Im Text erfahren Sie alles zu der Begegnung, die die Herzen auf dem Schlossplatz im Sturm eroberte.

Zoe Wees ist Vorband von Sarah Connor. Wees macht gerade selbst Karriere in Europa und den USA. | Bild: Jäckle, Reiner

Weitere Bilder von dem restlos ausverkauften Open Air gibt es hier und hier.

Die Zuschauer warten gebannt auf Sarah Connor. | Bild: Jäckle, Reiner

Band Santiano feiert ihr Zehnjähriges

Peter David Sage, Björn Both, Axel Stosberg und Hans-Timm Hinrichsen sind Santiano. Die Nordlichter feiern mit ihrem Seemannssound am 16. Juni auf dem Schlossplatz ihr Zehnjähriges. Sie reisen ohne Vorband an, nutzen selbst die volle Zeit. Für das Open Air sind keine Eintrittskarten mehr erhältlich.

Silbermond versprechen Emotionen

Die Band Silbermond spielt am 17. Juni unter freiem Himmel. Stefanie Kloß, Andreas Nowak sowie Johannes und Thomas Stolle sind bekannt für emotionale Symphonien und packende Popsongs. Mit im Gepäck haben sie ihr neues Album „Auf Auf“. Sängerin Stefanie Kloß und Schlagzeuger Andreas Nowak sprachen mit dem SÜDKURIER über Angst, Glück und menschelnde Texte. Laut Veranstalter Allgäu Concerts gibt es voraussichtlich noch Tickets an der Abendkasse.

Alles zu Parken, Einlass und Beginn

Wer mit dem Auto zum Meersburg Open Air anreist, erfährt in diesem Artikel, wo er parken kann. „Es sind schöne Wege zum Konzert und wieder zurück“, sagte Bürgermeister Robert Scherer bei einer Pressekonferenz. Außerdem ist zu lesen, wann Einlass zu den jeweiligen Konzerten ist und die Auftritte starten.

Wie war der vergangene Festivalsommer?

Sie wollen sich mit den Bildern des Festivalsommers 2022 schon mal Lust auf die weiteren Konzerte machen? Dann finden Sie hier die Fotos der Open Airs in Meersburg, Salem, Markdorf, Friedrichshafen und Tettnang.

Das erwartet die Bodenseeregion 2024

Für das Jahr 2024 ist für die Bodenseeregion noch nicht viel bekannt. Das erste Meersburg Open Air steht jedoch bereits fest: Die Fäaschtbänkler kommen.